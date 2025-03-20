童子賢挺核能：年省N千億

立法院昨（19）日舉辦核管法修法公聽會，擁核、反核於會中交鋒，幾乎無共識。和碩（4938）董事長童子賢提出核能五大優點，「讓核電幫忙，每年可替台灣省下Ｎ千億元。」但環保團體認為，一味仰賴核能，會為下一世代製造更多風險和負擔。

核管法被在野黨列為本會期優先法案，攸關核電延役。

立法院昨日舉行公聽會，童子賢透過影片表達看法，強調核能優點在於供電穩定、占地小、不排碳、經濟實惠、能源韌性強，台灣綠能雖有所發展，但目前卻遇瓶頸，滿足不了台灣用電，也救不了地球暖化，每一種不排碳能源都重要，但應核綠共存、不應偏廢。

三三會理事長林伯豐昨日在三三會例會受訪時表示，核能沒有碳排放且價格便宜，台電發展的困境與核電開發有關，重啟核電才能妥善因應電價調漲問題，以及改善台電的財務結構，否則再多的補貼都無濟於事。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠持不同看法，他說電力的選擇有很多，價格只是其中一項，若一味仰賴核能，會為下一世代製造更多風險和負擔。

經濟部次長賴建信表示，我國核電廠已陸續除役，今年5月核三廠2號機也將除役，對於核電廠重啟再運轉，仍有三課題須解決，首先是確保核能安全，其次是核廢料處置，最後是要能達成社會共識。他表示，核電使用關乎公眾利益，須審慎並務實討論。