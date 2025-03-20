新增七天國定假日 勞長：有討論空間

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動部長洪申翰。圖/聯合報系資料照
勞動部長洪申翰。圖/聯合報系資料照

台灣2024年總工時為2,030小時，在野陣營擬增加國定假日勞動部長洪申翰昨（19）日表示，台灣工時確實有檢討空間，雖國定假日相關法規為內政部主管，但勞動部認為有「正向討論空間」。

不過對於國民黨立委王育敏要求洪申翰表態「支持」增加七天國假？洪申翰則未鬆口。

立法院社福及衛環委員會昨日邀請洪申翰列席報告業務概況並備質詢。民眾黨立委黃國昌質詢指出，台灣2024年總工時為2,030小時，前總統蔡英文上任時提出六大勞工政策，包含工時要減少，洪申翰過去在社運界、擔任立委時都主張勞工過勞應增加國定假日，現在勞動部立場為何？

洪申翰表示，國定假日相關法規雖為內政部主管，但是從勞動部角度，確實可以通盤考慮各領域工作者狀況，包含工商情境、政府運作，尤其勞動部會特別在乎勞工需求。洪申翰說，「國定假日調整有正向討論空間」。

黃國昌也追問，勞工家中有人需要照顧，現在家庭照顧假七天是併在事假中，勞工使用率低。洪申翰表示，盼在「照顧不離職」下，包括家庭照顧假也是路徑。

黃國昌表示，民眾黨主張有薪家庭照顧假。洪申翰表示，這主要是財政問題，必須由政府負擔，以目前財劃法方向，對中央政府會很困難。

對於增加國定假期，在野黨立委已有許多版本提案，增加天數不一。

勞動部 國定假日 工時

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