考量2050年總電力需求5,000億度挑戰 國科會：未排除核能

國科會19日召開第14次委員會議，國科會提報「2025年行政院科技顧問會議總結處理原則」，報告會議結論及各部會相關規劃，當天會議聚焦氣候調適與低碳能，並作成能源政策應考量2050年總電力需求5,000億度挑戰的總結建議。

針對預期2050年至少5,000億度的電力需求，在此情境之下，台灣未來能源配比規劃為何？國科會科技辦公室執行秘書張振豪指出，需視技術進展動態因應，若考量AI發展需求，屆時電力需求說不定會高於5,000億度。

至於能源配比，張振豪表示，仍要看新技術的進展來動態因應，且不會完全排除各種可能的能源來源，包括太陽能、風電、地熱，未來也可能進口綠氫、綠氨，核能方面則需考量核廢料能否安全無虞，以及社會認同等，也是一個可能選項，並未排除核能。

行政院政委兼國科會主委吳誠文在會後記者會指出，2025行政院科技顧問會議於年1月7至8日召開，會議主題為「因應氣候變遷之影響與對策」，由七位國內外學研領袖組成的科技顧問，就「氣候變遷衝擊與調適」和「低碳能源與去碳化」兩大主題提出建言。

會議結論充分呼應2024年總統府成立氣候變遷對策委員會的目標，促進經濟發展亦兼顧永續、綠色與包容性成長，行政院長卓榮泰在回應會議總結時強調，科技是應對氣候變遷的重要解決方案，各部會應同步推動法制建設與科技研發，朝實現二次能源轉型的目標邁進。

吳誠文並表示，後續將攜手相關部會參採顧問建言，納入政策可行性評估，規劃最適合台灣的氣候變遷調適與多元能源相關科學及技術研發方案。

同時，科技顧問會議也建議碳費收益應用於低碳能源研究，針對國科會是否已與環境部洽商相關事宜，國科會指出，環境部全程參與這次科技顧問會議，將依據氣候法，把碳費收入納入溫室氣體管理基金，籌設基金管理會，補助研究及開發溫室氣體減量技術。

國科會今另提報「2024年度行政院科技發展推動成果」，前瞻及應用科技處長蔡妙慈在記者會中指出，2024年政府投入新台幣1,517億元科技預算，槓桿民間資源，投入半導體、先進資通訊、資安、AI、淨零、精準健康、太空等關鍵領域，鞏固全球科研領域領導地位，2024全球百大科技研發獎台灣囊括15獎項，創下亞洲第一、全球第二的史上最佳成績，在IMD世界競爭力中，連續四年蟬聯2,000萬人以上經濟體的世界第一。

蔡妙慈還提到，近年政府持續投入科研設施優化、推動各項人才培育措施，為我國科技發展奠定穩固基礎，支持學術自由探索，並強化與美、法、德、瑞、捷等國際科研夥伴的合作關係。

過去一年來，在半導體、智慧交通、衛星等領域取得多項重大突破，透過技術落地驅動經濟成長，帶動國內經濟成長率達近三年新高4.59%。半導體、物聯網、電子零組件、生醫等四大破兆產業持續穩健發展，同時亦透過淨零技術的導入，逐步帶領產業與人民邁向負碳新生活，並運用創新科技營造全齡幸福社會、均衡區域發展。