核電修法公聽會 林伯豐籲重啟核電解台電、電價兩議題

立法院教育及文化委員會19日舉行「核子反應器設施管制法部分條文修正草案」修法公聽會，核電延役再度成為焦點。三三會理事長林伯豐受訪表示，核能沒有碳排放且價格便宜，台電發展的困境與核電開發有關，重啟核電才能妥善因應電價調漲問題，以及改善台電的財務結構，否則再多的補貼都無濟於事。

三三會19日舉行3月例會，由於同一天立法院舉行「核子反應器設施管制法部分條文修正草案」修法公聽會。林伯豐在三三會受訪表示，核電有兩大優點，一是沒有碳排放，二是相較於太陽光電、離岸風電等價格便宜。他表示，台電的發展困境，在於沒有核電開發，即便政府補貼再多，都無法改善其財務結構，重啟核電才是妥善的辦法，否則目前要調漲水電價，連帶使得物價上揚，恐怕造成民生困苦，政府要考慮民眾的生活、保障富足繁榮，政府應該重新考慮能源政策。

林伯豐隨後在致詞時表示，政府應面對缺電事實，將「非核家園」改為「低碳家園」，檢討能源政策，發展小型核電SMR，並提出三大建議：首先，重新檢討能源配比，核三廠延後除役，運用新一代安全的核能技術於發展核電，提高核能發電比重至少占30%。

其次，降低能源躉購費率，2024年台電平均電價每度3.48元，光電與風電購入價格，分別為4.87元、6.59元，這是台電虧損的重要原因之一。

第三，應完成電網重要樞紐檢修，減少線路耗損造成的電力損失，透過智慧電網加強電網韌性，強化電網風險管理。