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印度泰倫加納省攜手台企 打造台商工業區

中央社／ 台北19日電

印度泰倫加納省攜手忠實集團，計畫在該省設立首座「I.T.I.P」台商工業區，今天簽署合作協議。印度台北協會會長葉達夫表示，這是印度台灣合作關係里程碑。

印度台北協會發布新聞稿指出，印度泰倫加納省政府今天與忠實集團簽署合作協議，計畫在泰倫加納省「未來城」設立首座「I.T.I.P」台商工業區，印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）出席，見證泰倫加納省政府代表與首批製造業與服務業台商共同簽署投資意向書。

印度台北協會表示，「I.T.I.P」台商工業區佔地265英畝，預計創造200億盧比的商業投資，提供10萬個直接及間接的就業機會。泰倫加納省將在製造業的垂直供應鏈上加大資源投入，結合當地成熟的服務業，加速打造內外銷商經濟綜合體「未來城」，並建設可永續的生態發展。

葉達夫表示，這不僅標誌著台商進軍印度黃金10年的新篇章，更是印度台灣合作關係的新里程。

忠實集團總裁李哲瑜表示，泰倫加納省具備高科技產業與醫療領域的優勢，並擁有大量高端技術工程師，以及製造生產優勢與人口紅利，省政府也將提供土地補貼、建設補貼、物流補貼及人員培訓薪資補貼，台企投資的土地資產將為永久性持有。

李哲瑜說明，「I.T.I.P」台商工業區將具備完善的硬體設施及一站式投資服務。同時，省政府與忠實集團將攜手打造全印度首個台商生態聚落「福爾摩沙」生活園區，成為台商的第二個家。

印度 台商

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