「沒有選擇機會」遭質疑核電除役影響電價 台電喊冤這樣說

在野陣營質疑因為執政黨廢核導致電價大漲，對此，台電董事長曾文生19日表示，因核二廠1號、2號機及核三廠1號機除役，影響台電2024年273億元收入。但他喊冤，台電沒有機會選擇核電。

核二廠1號機是在2021年7月停止運轉，較原訂除役的12月底提早半年。核二廠2號機是在2023年3月除役。核三廠1號機是在2024年5月除役。

曾文生表示，以核電發電成本加上管銷成本，與當年度平均售電價格的價差，再乘上當年度核電除役發電量計算，2022年因核電除役影響了50億收入、2023年影響143億元，隨著除役核電廠愈來愈多，2024年影響了273億元。

他指出，核電減少發電度數，對電價有影響，其中又以核二廠影響最大，一年少發150億度電。此外，核三廠2部機組陸續除役後，又會再少發151億度電。

曾文生表示，上述數字占台電累虧占比仍很低，簡言之，核電除役對電價影響並不像外界想像那麼大。

曾文生並認為，在野陣營認為台電不用核電的批評，「對台電不公平」、「有失公道」，因為「台電沒有選擇機會」。他舉核二廠為例，台電都拿不到新北市發出乾貯設施興建執照，因無法移出燃料棒，更導致核二廠1號機提早半年除役。

此外，台電曾經推算，以核三廠2部機組年發151億度電，在除役後，改用火力發電機組供電，估計會使每度電價上漲0.11至0.12元。