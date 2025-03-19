3-1期第一家 CIP宣布：渢妙一期風場專案融資到位

哥本哈根基礎建設基金（CIP）透過旗下第五號旗艦基金（CIV）所投資開發之渢妙一期風場19日宣布融資到位，完成總金額約新台幣1,030億元（約31億美元）的專案融資，成為第三階段區塊開發中首座融資到位的案場。渢妙一期獲得來自27家國際及本土銀行的專案融資，並由四家國際出口信貸機構 (Export Credit Agency) 及台灣國家融資保證中心擔保。

渢妙一期風場位於台中市海域，於2022 年第三階段區塊開發第一期選商以第一序位獲配 500MW 容量，是 CIP 在台灣繼彰芳暨西島風場與中能風場後的第三個離岸風電專案。渢妙一期風場已齊備所有採購合約，與國際及本土一線供應商合作，包括：Vestas供應 33 台最新機種 V236-15MW 風機、世紀集團供應基樁及水下基礎；SK Ocean Plant 供應部分水下基礎、台船環海提供水下基礎及海上變電站基樁運輸安裝服務、Cadeler提供風機運輸及安裝服務、LS Cable 供應海纜、楊德諾及凡諾提供海纜運輸及安裝服務、PTSC / SEMCO 供應海上變電站、以及東元提供陸上變電站統包服務等。

CIP表示，渢妙一期預計於 2027年完工，全場發電容量已透過企業購電協議 （CPPA）全數供予台灣及美國共六家領導企業。

CIP 亞太區合夥人暨渢妙風場董事長 Thomas Wibe Poulsen 表示，渢妙一期融資到位是專案團隊、供應商、銀行、購電客戶、以及政府共同努力的成果。隨著專案融資到位，未來將全面投入施工，確保向企業客戶如期交付所需的綠電。渢妙一期是台灣首座與多家企業簽署購電合約的離岸風場，凸顯離岸風電在協助達成國家淨零目標、確保企業競爭力上的關鍵角色。

CIP 區域總裁許乃文表示，渢妙一期是第三階段區塊開發的定錨。渢妙一期成功脫離傳統躉購模式，全場綠電完售台美頂尖企業，以公私協力來印證能源轉型2.0的可行性。CIP將秉持在台數年的一貫作為，以實際投資與建設來協助台灣落實淨零目標。

渢妙一期開發階段執行長 Joris Hol表示，自渢妙一期獲配容量以來，專案團隊克服國際通膨、原物料成本高漲、船隻量能稀缺、購電模式轉變等重大挑戰，向市場及業界展現出CIP強大的韌性與專業能力，因而能贏得銀行及購電客戶的信任，並吸引最優秀的供應商與我們合作。

渢妙一期施工階段執行長Mark Wainwright強調，渢妙一期團隊將與所有供應商夥伴密切合作，全力推動風場建設，確保各項工程順利推進，並嚴格遵循最高的安全與品質標準，按計劃如期完工，為企業客戶提供大宗穩定的綠色電力。

渢妙一期專案融資的財務顧問由中國信託商業銀行及法國巴黎銀行聯袂擔任。

中國信託表示，本案作為區塊開發第一案，面臨諸多新挑戰，然而CIP憑藉良好的開發實績、信譽良好的購電企業、加以穩健的融資條件安排，仍吸引融資市場大幅共襄盛舉。中國信託很開心繼彰芳暨西島以及中能風場後，第三度擔任CIP的融資財務顧問，共同促動台灣金融轉型與升級。

法國巴黎銀行專案融資部門亞太區主管 Ramakrishna Pataballa 表示，渢妙一期專案融資在亞太地區具有指標性意義，成功達成複數購電企業的創新模式。本融資案獲得強烈市場興趣與支持，也見證了CIP在離岸風場開發之豐富經驗與強大執行能力。法國巴黎銀行十分榮幸能以共同融資財務顧問及共同主辦銀行之角色協助完成此案。