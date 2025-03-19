台灣電價太低？台電董座表態了 希望合理化調整「這一項」

經濟部將在月底召開電價費率審議會。台電董事長曾文生19日表示，盼電價結構合理化，尤其是民生電價不僅遠不如韓電，住宅330度以下用電還低於20年前水準。不過他坦言，調整民生電價對物價有直接衝擊，將由電價審議會整體評估。

曾文生表示，過去2022年至2024年台電已承擔政策任務，吸收通膨衝擊，穩定經濟，就應該由國家稅收來共同承擔。他強調，任何透過預算程序撥補，包括2024年追加預算、或是2025年追加預算、離島建設條例等，都應該撥補台電。至於電價調整，他表示，大方向是希望電價結構合理化。

他指出，韓國電力公社是參考對象。2024年台灣住宅電每度2.77元，韓電為3.98元；台灣工業電價是4.27元，韓電為4.98元。他還提及，目前住宅及小商家330度以下用電單價已低於2004年。

另據分析，就台電與韓電電力結構比較，顯示我國在住宅電價有調整空間。過去幾波電價調整集中在工業電價，台電盼電價結構合理化，指的就是住宅電價調整。

他表示，若要打平台電發電成本，電價平均要漲約6%，這並不包含合理利潤。台電預估2025年虧損465億元，今年若燃料價格再下降，有機會虧損再縮小。目前台電預測2025年平均每公噸煤價為120至130美元，氣價為每度新台幣15.4元。不過因今年冬季較長，氣價目前仍未下降。

他指出，儘管台電預期2025年燃料價格有望較2024年下跌，但若和疫情前五年（2016年至2020年）平均燃煤價格每噸80美元、氣價每度新台幣9元相較，仍高出六成至七成。換言之，燃料價格仍較疫情前高出三分之二，但近年台電電價調幅僅約39%，電價並沒有足額反映。

他提及，2024年3月電價審議會決議，是因為政府將編列撥補預算，因此才做出縮小調幅、甚至凍漲的決議。站在台電立場，政府應該要撥補台電，讓台電可以直接打銷累虧，讓台電今年財務相對穩定。

曾文生指出，近年全球主要國家都在調升電價。韓電在2022年、2023年開始調升電價，韓電2022年住宅電價為3.45元，工業是3.75元，台電若能以此電價計算，台電2022年就可以由虧損2,675億元縮小為虧損437億元，2023年可以由虧損2,477億元轉虧為盈296億元，2024年則可以從虧損411億元轉為大賺1,539億元。