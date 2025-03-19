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創歷史新高！國際大廠在台研發投資244億 吳誠文盼成矽盾保護

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國際大廠在台研發投資達新台幣244億元，創歷史新高，國科會主委吳誠文盼國際大廠來台成為台灣最好的「矽盾」保護。記者張博瑞／攝影
國際大廠在台研發投資達新台幣244億元，創歷史新高，國科會主委吳誠文盼國際大廠來台成為台灣最好的「矽盾」保護。記者張博瑞／攝影

經濟部今表示，2024年透過「全球研發創新夥伴計畫」（A+計畫）、「領航企業研發深耕計畫」(大A+計畫)，促成輝達、超微等國際大廠在台研發投資達新台幣244億元，創歷史新高，顯示「外商在台灣投資不手軟」。國科會主委吳誠文則盼國際大廠來台成為台灣最好的「矽盾」保護。

國科會今召開第14次委員會議，並於會後舉辦說明，會中除國科會進行業務報告，經濟部也提報「吸引國際大廠來台設立研發中心」成果。

經濟部產業技術司長邱求慧指出，目前美光、輝達、超微等40家國際大廠在台設研發中心，去年在台研發投資金額達新台幣244億元，創下歷史新高。國科會主委吳誠文則盼國際大廠來台不只將有經濟、技術發展的實質效益，更能形成台灣最好的「矽盾」保護。

邱求慧提到，經濟部於2015年起推動「全球研發創新夥伴計畫」（A+計畫），並於2020年配合政府政策，推動「領航企業研發深耕計畫」（大A+計畫），於2021年至2025年編列118億元，加強引進國際大廠來台設立研發中心。邱說，計畫迄今已促成美光、輝達、超微、英飛凌、恩智浦、艾司摩爾、應用材料、科林研發、新思、益華等40家AI及半導體領域關鍵大廠來台設立研發中心，且遍布全台，包括輝達在內湖設置第一座AI研發中心，超微在也台南沙崙設立的前瞻技術與台灣研發中心，將帶動全台均衡發展。

邱求慧還說，計畫推動至今，已與超過1000家國內廠商共同研發創新，提高國內廠商技術水準，並協助國內傳產、新創及中小企業導入AI，加速百工百業AI化；另與國內大學合作，每年培育4000人以上科技人才；累計帶動製造投資逾5200億元，創造高薪工作機會6660人。他提到，這麼多外商願意來台灣投資，意味台灣的重要性以及在供應鏈扮演的角色無可置疑，這是一種無形的矽盾效應。

面對媒體提問，國際AI晶片大廠申請台灣政府補助計畫可能造成人才排擠效應，邱求慧也坦言，外商比起本土企業給的薪水約多出10至20％，為避免人才排擠，經濟部也祭出保護手段。經濟部將要求所有參與「A+」和「大A+」計畫的國際企業，和參與計畫、年營收達新台幣200億以上的國內業者需引進5成的外籍人才，不過，可以透過先與大專院校合作培育外籍學生，逐年聘僱方式達成。

此外，國科會在會中提到，年初舉辦的「行政院科技顧問會議」聚焦在氣候調適與低碳能的建言將提報行政院作為政策參考；也在「113年度行政院科技發展推動成果」報告中，細數過去一年我國在半導體、智慧交通、衛星等領域取得重大突破，透並過技術落地驅動經濟成長，帶動國內經濟成長率達4.59%，創近3年最佳。

經濟部產業技術司長邱求慧指出，目前美光、輝達、超微等40家國際大廠在台設研發中心，去年在台研發投資金額達新台幣244億元，創下歷史新高。記者張博瑞／攝影
經濟部產業技術司長邱求慧指出，目前美光、輝達、超微等40家國際大廠在台設研發中心，去年在台研發投資金額達新台幣244億元，創下歷史新高。記者張博瑞／攝影
國際AI及半導體領域關鍵大廠來台設立研發中心，且遍布全台，經濟部樂見全台均衡發展。記者張博瑞／攝影
國際AI及半導體領域關鍵大廠來台設立研發中心，且遍布全台，經濟部樂見全台均衡發展。記者張博瑞／攝影

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