剴剴案引爆全民怒火 公共政策參與平台大當機！國發會回應了

國發會19日發布新聞稿指出，公共政策網路參與平台(下稱參與平台)提供公眾對公共政策提出建言，以將各界意見提供行政機關於推動政策時參考，日常即有二萬餘人次（單日）使用參與平台積極參與討論。

惟近期各界關心加重虐童案刑責相關議題，自3月16日起流量即已增近25萬人次，17日更達近80萬人次，瞬時上線人數及流量超過系統負荷，而致系統自17日起持續發生瞬斷情事，造成無法登入或系統遲延之情形，國發會即立刻重啟，民眾已可正常使用。

國發會表示，日後將加強維護平台運作，即時進行系統調整與回復，以利民眾參與政策建議。另為因應瞬時上線流量增加的即時軟硬體設施的需求，國發會將持續爭取預算支持，提升平台系統的韌性，以利維護平台功能的運作。