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經濟部產發署長由邱求慧升任 水利署長由林元鵬出線

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部19日發布最新人事。行政院已核定，產發署長則由技術司長邱求慧升任。記者曾原信／攝影
經濟部19日發布最新人事。行政院已核定，產發署長則由技術司長邱求慧升任。記者曾原信／攝影

經濟部19日發布最新人事。行政院已核定，原水利署署長賴建信升任經濟部常務次長，遺缺由水利署代理署長林元鵬真除；前產業園區管理局前局長楊伯耕退休後，遺缺由產業發展署長楊志清調任，產發署長則由技術司長邱求慧升任，技術司長則由產業發展署組長郭肇中升任。

新任水利署長林元鵬係台灣大學土木工程研究所碩士，歷任本部水利署總工程司、副署長等職務，曾參與鳥嘴潭人工湖等水資源開發，擔任百年大旱總水源調度工作，水利工程經驗豐富且具良好執行力、協調力及領導力，將帶領水利署團隊貫徹新治水、新供水、降漏水三大水目標。

新任產業園區管理局長楊志清係台灣科技大學管理研究所碩士，歷任本部主任秘書、本部產業發展署署長，致力於產業創新條例修法工作，推動產業數位化、低碳化雙軸轉型，並透過推動跨產業的創新合作，增強國內產業供應鏈的連結，提升產業附加價值與供應鏈的韌性。

新任產發署長邱求慧係台灣大學機械工程學系博士，歷任科技部產學及園區業務司司長、經濟部產業技術司司長等職務，積極推動半導體等技術發展與國際科研合作，促成國際大廠來臺投資，設立研發中心，並致力推動前瞻技術與產業創新，績效卓著。

新任技術司長郭肇中係灣大學化學工程研究所博士，歷任本部原技術處專門委員、本部產業發展署組長職務，熟稔產業政策及行政經驗豐富，藉由此次陞任強化其職務歷練，並借重其專業帶領產業技術司團隊，開創技術研發新格局。

經濟部表示，經濟部長郭智輝期望透過主管的職務輪調，培養跨域專業能力及執行力，以多元、創新的方式應對國內外經濟情勢的挑戰，並期許新任首長持續推動水資源管理、產業發展與園區規劃的穩定與安全，進一步強化政策落實與加速創新，積極推展產業升級、數位化及淨零轉型，厚實產業韌性及調適力。

水利署 經濟部

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