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國際大廠來台設研發中心 2024年投資金額244億元創歷史新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部。圖／聯合報系資料照片
經濟部。圖／聯合報系資料照片

國科會委員會議19日通過由經濟部提報的「吸引國際大廠來台設立研發中心」報告，據統計在台國際大廠研發投資金額從2018年27億元，2024年成長到244億元，經濟部產業技術司長邱求慧表示，從數據顯見外商對台投資「不手軟」，這麼多國際大廠來台，也形成無形的「矽盾」效應。

國科會主委吳誠文今也說，透過吸引跨國企業來台設立研發中心，讓各國利益與台灣連結，形成台灣最好的「矽盾」保護，增進國家整體安全。

此外，有關台積電（2330）赴美投資一事，吳誠文今再度重申，國內有部分聲音質疑台積電此舉是讓削弱台灣競爭力，但事實上是實力的再擴充，至於經濟部近年來積極邀請國際大廠來台投資，以輝達（NVIDIA）為例，代表的不僅是台積電的客戶來台，台積電客戶的客戶也來台了，且隨著國際大廠陸續來台投資，也會將其供應鏈移轉到台灣，這些國際大廠在台灣供應鏈的比重近年也不斷增加，據統計，這些國際大廠在地採購已超過50%，紮根台灣是非常重要，台灣產業不僅協助全球製造，也協助全世界供應鏈提升。

邱求慧指出，2015年起政府推動「全球研發創新夥伴計畫」，並於2020年推動「領航企業研發深耕計畫」也就是「大A+計畫」，引進國際大廠在台設立研發中心。

截至2024年，已促成美光、輝達、超微、英飛凌、恩智浦、艾司摩爾、應用材料、科林研發、新思、益華等AI及半導體領域關鍵大廠來台，引進AI軟硬體、高頻寬記憶體、車用晶片、半導體設備、EDA軟體工具等關鍵技術來台，與台廠共同合作研發，目前國際大廠在台設立研發中心約40家。

據經濟部最新統計，2024年促成國際大廠在台研發投資金額達新台幣244億元，創下歷史新高。

邱求慧還提到，計畫推動迄今，已與超過1,000家國內廠商共同研發創新，提高國內廠商技術水準，並協助國內傳產、新創及中小企業導入AI，加速百工百業AI化；另與國內大學合作，每年培育4,000人以上科技人才；累計帶動製造投資逾5,200億元，創造高薪工作機會6,660人，為台灣經濟成長注入重要動力。

邱求慧強調，這麼多國際大廠來台，也形成無形的矽盾效益，這麼多外商他們願意來台灣投資，表示台灣的重要性是無可置疑的，他可以對台灣帶來無形的價值，在供應鏈上面重要的角色，這是一種無形的矽盾效益，「我覺得我們不要妄自菲薄」。

此外，針對經濟部曾要求國際大廠若有領經濟部預算，有50%人才需要是國際人才，避免我國人才被挖角，邱求慧也透露，目前已從個案擴散成是通案，但國際人才也包含在學界培養的外籍人才，在科專計劃中更有「不得挖角條款」，不過不是馬上就要達成50%，將要求廠商逐年達成。

台積電 經濟部 輝達

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