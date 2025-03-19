撥補案遭「不用核電」為由封殺 台電：不公道

電價審議委員會即將舉行，由於撥補台電案已經遭否決，在沒有政府財政挹注下，電價上漲成定局。外界質疑，去年以來燃料價格已經下跌，電價為何仍有上漲壓力，台電董事長曾文生今日表示，根本原因在於，之前電價沒有跟著燃料價格上漲，而國民黨以不用核電為由封殺台電撥補，更不公道。

曾文生今日與台電高階主管舉行媒體座談，先行說明電價議題。曾文生表示，南韓電廠也是國營，是容易對比的對象，台灣電價一直到目前為主，依然低於南韓，南韓自2022年以來都在調漲電價，但仍有數千億元的累計虧損。

曾文生強調，如果台灣電價比照韓電，那2022年的虧損會由2675億元收斂到437億元，2023年的會由虧損2477億轉為盈餘296億元，去年則會由虧損411億元轉為盈餘1539億元，「台電的虧損是電價沒有做合理的反映」。

曾文生表示，燃料價格自疫情以來上漲6成，但電價僅上漲4成，去年開始回檔僅是相對於最高點，不是相對於俄烏戰爭之前。

但外界質疑，政府棄用發電成本較低的核電，也是虧損主因，曾文生表示，2022年核二廠停役後，以實收電價扣除管銷成本計算，對電價的影響約在每度0.11~0.12元，核電對於營收影響，2022年僅少了50億元，2023年少了143億元，2024年下半年核三廠一號機停役，全年少了273億元。

曾文生強調，以核電來批評台電財務狀況，首先是過度誇張影響，核二廠連選擇的條件都沒有。他表示，核二廠無法運轉，是一直拿不到乾儲執照，沒有空間可以填燃料棒，在野黨對此的批評對台電一點都不公平，時任新北市長的朱立倫不發乾儲執照，結果「下令封殺台電撥補，理由是核電不運轉，這有公道嗎？」

對於在野黨屢批評政府圖利雲豹等光電業者，但雲豹等業者發電有8成是賣給民間，代表民間有此需求，台電去年向雲豹在內的4家民間電廠合計僅買了3.3億度光電。

對於電價是否要調整，或是要調整多少幅度，曾文生表示，工作小組還在討論中。

至於撥補已經確定落空，曾文生則說，中央銀行總裁楊金龍先前已經提到電價與物價連動的關係，一定程度肯定了台電過去幾年抑制物價的成績，台電肩負政府的政策任務，政府補貼台電過去的政策承擔有其合理基礎，希望國會能夠支持。

曾文生表示，去年與今年撥補都沒有支出，在立法院本會期或是下一個會期是否有機會提出追加預算，是否有機會透過預算程序撥給台電，對此都抱著期待。