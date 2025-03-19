內政部研擬淨零建築減碳計畫 三大初步方向出爐

為響應2050淨零目標，內政部正擬定「淨零建築減碳旗艦計畫」，加速減碳進程，內政部政務次長董建宏透露，計畫主要包括提升建築能效、推動淨零建築、在工業園區及風災易受影響區域推動太陽光電設施等三大方向。

內政部政務次長董建宏今日赴南港展覽館2館參觀「2025智慧城市展」及第三屆「2050淨零城市展」，並強調台灣在朝向2050淨零排放目標邁進的決心，他在會中表示，政府已於2022年公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，內政部則依此規劃推動淨零建築藍圖，積極擬定「淨零建築減碳旗艦計畫」，以加速減碳進程。

董建宏指出，淨零建築減碳旗艦計畫共有三大方向，一，透過改善老舊住宅及社會住宅的低碳設施，提升建築能效；二，推動智慧淨零建築，進行老舊建築的整建與延壽；三，與經濟部合作，在工業園區及風災易受影響區域推動太陽光電設施，並對新建及現有建築物進行法規規範及獎勵補助，全面提升建築能效，協助實現2050淨零目標。

此次展覽中，內政部與產業界合作，打造「淨零願景館」，並設有五大主題展區，分別為「淨零政策專區」、「淨零建築展區」、「永續國土展區」、「淨零綠徑展區」以及「淨零解方產業專區」，展示了政府及業界在淨零建築、減碳工法、綠運輸等領域的最新成果。

展覽中也特設「智慧建築專區」，由建築研究所與業界合作，展示了智慧建築的最新技術及應用，包括智慧建築評估系統、創意設計作品及智慧化居住空間等，並邀請了國內外專業廠商展示智慧建材、減碳技術及物聯網應用，強化智慧建築的發展。

內政部呼籲民眾踴躍參觀，展覽將持續至3月21日，歡迎大家前來了解台灣在智慧建築及淨零轉型方面的努力與成果。