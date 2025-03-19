台灣成美國第六大貿易逆差國 勤業眾信給「教戰守則」

根據工研院最新預測，2024年台灣半導體產業總產值將首次突破5兆元，年增22.4%，展現強勁成長動能，此外，美國最新貿易數據顯示，台灣已成為美國第六大貿易逆差國，顯示台美經貿關係日趨緊密。專家提醒，隨著美國新政府上任，全球貿易政策與產業環境可能出現變化，台灣企業需靈活調整策略，以掌握市場機遇。

為協助企業應對變局，勤業眾信聯合會計師事務所與花旗（台灣）銀行共同舉辦「解析美國政策新局，應對市場挑戰與機遇」研討會，邀請來自花旗商業金融事業群、政府關係部門及勤業眾信的專家，共同剖析美國最新政經發展、經營策略與稅務趨勢，幫助企業提前布局，提升競爭力。

美國政策變化影響全球台灣企業需前瞻部署勤業眾信聯合會計師事務所永續長暨市場發展營運長姚勝雄表示，根據經濟部國際貿易署的統計，台灣對美國出口大幅成長，已占總出口額近四分之一。根據中華經濟研究院數據，美國已成為台灣第二大出口市場，雙邊貿易逆差從2018年的152億美元增至2023年的739億美元，增幅超過三倍，反映出美國對台灣進口需求上升。

然而，隨著新政府延續「美國優先」政策，提高關稅、鼓勵製造業回流，全球貿易格局將面臨挑戰。各國企業將尋求更多市場機會，導致競爭加劇，台灣企業需提升產品附加價值，並調整出口策略，以確保競爭優勢。

姚勝雄建議，企業應避免短視近利，而應以長遠視角來思考投資與貿易模式，透過靈活調整來提升供應鏈韌性與抗風險能力。

美國經濟仍具韌性關稅政策成企業挑戰勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓表示，儘管美國經濟短期內仍具韌性，但政策不確定性增加，市場對經濟成長預期逐步下修，影響全球產業發展。台灣企業對美出口需考量關稅變動帶來的衝擊，並透過供應鏈重組、併購策略等方式來分散風險。

此外，台灣企業應重新評估進軍美國市場的可行性，或透過調整供應鏈布局來降低影響。針對稅務規劃，勤業眾信國際租稅負責人徐有德會計師指出，企業可透過檢視適用稅則、首次銷售原則等方式，減少關稅成本。