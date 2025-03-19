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盼培養跨域專業能力！經濟部高層人事異動 5首長走馬上任

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

經濟部公布，日前原水利署署長賴建信陞任常務次長後，所遺署長職缺經行政院核定由該署代理署長林元鵬真除，而產業園區管理局前局長楊伯耕退休後，所遺局長職缺由產業發展署署長楊志清調任，產業技術司司長邱求慧陞任產發署長，產業發展署組長郭肇中陞任產業技術司司長。

經濟部表示，林元鵬係台灣大學土木工程研究所碩士，歷任本部水利署總工程司、副署長等職務，曾參與鳥嘴潭人工湖等水資源開發，擔任百年大旱總水源調度工作，水利工程經驗豐富且具良好執行力、協調力及領導力，將帶領水利署團隊貫徹卓院長宣示新治水、新供水、降漏水三大水目標。

經濟部表示，楊志清為台灣科技大學管理研究所碩士，歷任經濟部主任秘書、產業發展署署長職務，致力於產業創新條例修法工作，推動產業數位化、低碳化雙軸轉型，並透過推動跨產業的創新合作，增強國內產業供應鏈的連結，提升產業附加價值與供應鏈的韌性，憑藉其卓越的產業洞察力，將領導並推動產業園區開發及管理，邁向永續發展的嶄新高度。

邱求慧則為台大機械工程學系博士，歷任科技部產學及園區業務司司長、產業技術司司長等職務，積極推動半導體等技術發展與國際科研合作，促成國際大廠來臺投資，設立研發中心，並致力推動前瞻技術與產業創新，績效卓著，邱署長將運用其豐富專業及經驗協助推展產業轉型，朝永續與數位雙主軸目標邁進。

郭肇中為台大化學工程研究所博士，歷任本部原技術處專門委員、本部產業發展署組長職務，熟稔產業政策及行政經驗豐富，藉由此次陞任強化其職務歷練，並借重其專業帶領產業技術司團隊，開創技術研發新格局。

經濟部表示，經濟部長郭智輝期望透過人員的職務輪調，培養跨域專業能力及執行力，以多元、創新的方式應對國內外經濟情勢的挑戰，並期許各位新任首長，持續推動水資源管理、產業發展與園區規劃的穩定與安全，進一步強化政策落實與加速創新，積極推展產業升級、數位化及淨零轉型，厚實產業韌性及調適力，驅動台灣經濟成長的新動能。

水利署 研究所 經濟部

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