核電廠延役公聽會 產業界代表：穩定供電最重要

立法院教育及文化委員會今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，產業界代表不約而同關注供電穩定。商總秘書長劉守仁表示，穩定供電應被視為經濟競爭力的基礎前提，而企業用電無虞才是長遠發展的基礎；工總副秘書長邱碧英也說，盼政府能夠優先思考要如何讓台灣擁有穩定供電。

劉守仁表示，穩定供電應被視為經濟競爭力的基礎前提，從產業界的角度出發，企業用電無虞才有可能是長遠發展的基礎。另外，對僑外投資台灣而言，供電穩定才能讓僑界安心。劉守仁說，能源政策的規劃上應該是永續的，不應該是階段性的決策，政府常常跟企業說至少幾年不缺電，或2030、2032之前不會缺電，這樣的說法對企業來講不具安全感，希望政府保證能源政策是永續的。

劉守仁指出，台灣進口能源依存度在過去20幾年達到97%左右，能源都需進口，最近這幾年因俄烏戰爭、中東局勢、地緣政治等問題，造成全球能源市場劇烈動盪，所以降低地緣政治影響的基載電力，是我國應該要追求的選項，不管是核電、潮汐發電、水力發電，甚至氫能發電，都應該是目前不能排除的相關選項，這樣才能夠增加自己對能源自主的可控性。

邱碧英表示，台灣受制於獨立電網結構需要自己自足，所以過往都會認為核電是一個相當好的電力來源，因為它具備穩定高效且價格合理的優勢，但根據台電官網顯示，我國火力發電占比約81.84%，約八成二，其他發電約11%左右，從上面的數據也可以看出來為什麼中南部的空汙越來越嚴重，尤其是台中，工總非常同意核安的重要，「但我們更應該要重視空汙對國人損傷的現在進行式」。

邱碧英也說，產業對於供電問題充滿疑慮，尤其是現在國際經貿狀況也不穩定，台灣產業在面對前有狼、後有虎的狀況之下，「請政府不要跟我們說這個不要那個不行，也不要跟產業說你們要提升產業競爭力、做出差異化」，因為這些產業都在努力，政府應該要給產業一個具備競爭力的環境讓產業根留台灣，讓產業活得下去才是王道。