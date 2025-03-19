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核電廠延役公聽會 產業界代表：穩定供電最重要

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天舉行核子反應器設施管制法部分條文修正草案修法公聽會，由國民黨立委葛如鈞（中）擔任召委主持會議，邀請各級專家、學者、居民代表等人參與討論。記者許正宏／攝影
立法院教育及文化委員會今天舉行核子反應器設施管制法部分條文修正草案修法公聽會，由國民黨立委葛如鈞（中）擔任召委主持會議，邀請各級專家、學者、居民代表等人參與討論。記者許正宏／攝影

立法院教育及文化委員會今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，產業界代表不約而同關注供電穩定。商總秘書長劉守仁表示，穩定供電應被視為經濟競爭力的基礎前提，而企業用電無虞才是長遠發展的基礎；工總副秘書長邱碧英也說，盼政府能夠優先思考要如何讓台灣擁有穩定供電。

劉守仁表示，穩定供電應被視為經濟競爭力的基礎前提，從產業界的角度出發，企業用電無虞才有可能是長遠發展的基礎。另外，對僑外投資台灣而言，供電穩定才能讓僑界安心。劉守仁說，能源政策的規劃上應該是永續的，不應該是階段性的決策，政府常常跟企業說至少幾年不缺電，或2030、2032之前不會缺電，這樣的說法對企業來講不具安全感，希望政府保證能源政策是永續的。

劉守仁指出，台灣進口能源依存度在過去20幾年達到97%左右，能源都需進口，最近這幾年因俄烏戰爭、中東局勢、地緣政治等問題，造成全球能源市場劇烈動盪，所以降低地緣政治影響的基載電力，是我國應該要追求的選項，不管是核電、潮汐發電、水力發電，甚至氫能發電，都應該是目前不能排除的相關選項，這樣才能夠增加自己對能源自主的可控性。

邱碧英表示，台灣受制於獨立電網結構需要自己自足，所以過往都會認為核電是一個相當好的電力來源，因為它具備穩定高效且價格合理的優勢，但根據台電官網顯示，我國火力發電占比約81.84%，約八成二，其他發電約11%左右，從上面的數據也可以看出來為什麼中南部的空汙越來越嚴重，尤其是台中，工總非常同意核安的重要，「但我們更應該要重視空汙對國人損傷的現在進行式」。

邱碧英也說，產業對於供電問題充滿疑慮，尤其是現在國際經貿狀況也不穩定，台灣產業在面對前有狼、後有虎的狀況之下，「請政府不要跟我們說這個不要那個不行，也不要跟產業說你們要提升產業競爭力、做出差異化」，因為這些產業都在努力，政府應該要給產業一個具備競爭力的環境讓產業根留台灣，讓產業活得下去才是王道。

永續 競爭力 能源政策

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