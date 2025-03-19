三接3月啟動測試 陳金德盼如期運轉提供北區穩定供電

行政院政務委員陳金德19日前往現勘台灣中油公司第三座天然氣接收站一期計畫工程及台電公司大潭電廠增建計畫，由於三接8項工程中已有部分完工，預計將於3月起陸續啟動各項運轉測試，陳金德也要求中油應如期於6月供氣，以確保大潭電廠後續商轉使用，並穩定北部地區之供電。

三接一期計畫工程包含建港及圍堤、外廓防波堤、棧橋、棧橋延伸、氣化設施、製程及管線、儲槽、配氣站及路管等8項工程，目前3項工程(棧橋、佔橋延伸及配氣站與路管)已完工，並將於本月起陸續進行各項運轉測試。陳金德指示中油，在確保施工品質及工作安全的前提下，務必要達成6月供氣的里程碑，讓大潭電廠及早透過二接及三接供氣，透過雙氣源、雙迴路備源方式機動調度，以提供北部地區穩定供電。

工程會指出，第三接收站計畫總經費965.62億元，目前總累計實際進度69.84%，預計本月底完成測試運轉後初期供氣、6月正式供氣，並於完工啟用後，提供台電公司大潭電廠7到9號燃氣機組所需天然氣，可滿足北部民生、工業及燃氣發電廠的新增天然氣需求，未來北中南三座接收站可達分區供氣、相互備援，並可降低輸氣成本及風險。

工程會說明，大潭電廠增建計畫總經費1,104.6億元，建置3部燃氣複循環機組(7、8、9號機)，總裝置容量合計為316萬瓩，完工後3部機合計年發電量17,642百萬度。目前總累計實際進度99.39%，其中8號機已於113年7月商轉，9號機已接受調度並預計114年4月商轉，7號機已併聯並預計4月初接受調度、6月商轉。

陳金德在經濟部國營司、中油公司及台電公司等人員陪同下，現勘第三接收站氣化設施、LNG碼頭、棧橋工程，以及大潭電廠發電機組施工現況，他指出，為落實我國增氣減煤之能源政策，達成2025年天然氣發電占比達50%之目標，這兩項計畫至關重要，行政院相當重視，行政院長卓榮泰和他曾於2024年6月分別訪查第三接收站計畫推動情形。

陳金德特別提醒，中油及台電應緊密配合，積極克服工程施工介面等諸多問題，而各單位如在執行過程中涉及需跨部會協調事項，可提報工程會「公共建設督導會報」協調，讓各項里程碑都能如期達成，以提升國內整體供氣與用電的穩定及安全。