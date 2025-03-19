培育無人機產業 中科院攜手產官學要打造台灣第二個經濟奇蹟

國家中山科學研究院在嘉義縣推動「民雄航太暨無人機產業園區」，為加速人才培育，今與台灣大學、雲林科技大學、虎尾科技大學簽署「聯盟合作備忘錄」，院長李世強表示，國防部正在修正相關規定，很快就會把中科院多年來在國防產業所累積的科研技術和能量有效釋出，協助相關產業往前邁進，期待透過產官學合作，打造第二個台灣經濟奇蹟。

國家中山科學研究院（中科院）院長李世強、台大校長陳文章、雲科大副校長巫銘昌、虎科大校長張信良，今在雲林縣長張麗善及國內多家無人機業者的見證下，在台大雲林校區鋤禾館共同簽下「聯盟合作暨備忘錄」，將攜手培育未來無人機產業園區人才。

中科院在嘉義民雄打造航太暨無人機產業園區作為中科院民雄院區，占地逾50公頃，東側第一期工程預計今年底至明年初完工，將開發軍規無人機，西側去年行政院已通過68.59億元開發，將引進實驗量測設備、封閉式試飛廠，提供土地供無人機業者租用進駐，研發軍規商用無人機，預計明年動工。

李世強表示，在AI的加持下，無人載具產業，不只是在國防的運用，在各方面帶給未來無限的想像和可能，中科院在民雄打造無人機產業園區，是全世界第一個設立的無人機航太園區，透過人才加速培育，一起打造第二個台灣經濟奇蹟。

他說，中科院未來要在無人機產業扮演銜接的角色，將產官學串接一起，為產業做最好的努力，今與三校結盟，相信未來在預算爭取及資源的運用上都能發揮最大的效益。

他表示，國防部正在修正相關的規定，他認為很快就會把中科院這麼多年來在國防產業所累積的科研技術和能量，做最有效、最佳化的釋出，協助相關產業能夠進一步往前邁進。

專研無人機系統設計的原資系統整合公司總經理林正昀表示，無人機應用廣泛，尤其未來在民生、商業上的應用也受到關注，但受到晶圓產業影響，這幾年人才都往晶圓產業發展，無人機產業確實很缺人，因產業有其特殊性，為廣納人才，和校園結盟是最好的方式。