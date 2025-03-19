核管法修法公聽會舉行 林伯豐籲核三廠延後除役
核電廠延役議題備受關注，三三會理事長林伯豐建議，核三廠延後除役，政府應重新檢討能源政策，運用新一代安全的核能技術發展SMR；他認為，台電的困境就是沒有開發核電，再多的補助都無助於台電改善財務結構，水電若雙漲將影響民生物價。
核三廠2號機依規定須於5月17日除役，立法院教育及文化委員會今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，外界關注核電廠延役議題。
林伯豐今天出席三三會例會受訪表示，核能沒有碳排放，發電成本相對便宜，台灣發展光電、海洋發電相對核能高昂許多，並不適合台灣現階段的能源發展。
林伯豐表示，台電的困境就是沒有開發核電，再多的補助都無助於台電改善財務結構。政府應面對台灣會缺電的事實，將「非核家園」改為「低碳家園」，檢討能源政策，發展小型模組化反應爐（SMR）。
林伯豐建議，重新檢討能源配比，核三廠延後除役，運用新一代安全的核能技術於發展核電，提高核能發電比重至少占30%。
他指出，降低能源躉購費率，2024年台電平均電價每度3.48元，光電與風電購入價格分別為4.87元、6.59元，這是台電虧損的重要原因之一。
此外，媒體關心，水電雙漲恐衝擊民生。林伯豐表示，若水電價格調漲，物價將會上漲，造成民生困苦，政府應考慮百姓福祉，並重新考慮能源政策。
談及兩岸關係，林伯豐表示，兩岸之間要溝通，才有助關係和平發展；台灣的安全需要政府、政黨以及人民團結，不要考量外國政府的利益，要以台灣利益為優先。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天發表GTC技術大會主題演講，提及多家台廠供應商，媒體關切，台玻玻纖布於高科技產業應用發展。
林伯豐表示，玻纖布是印刷電路板的上游材料，台玻為全球主要的供應廠商，現在產品已經發展到第2代，配合5G、太空等高端產業客戶需求，產能持續增加，預估明年將增加50%產能，以滿足客戶需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言