對等關稅將衝擊我出口？ 劉鏡清：4、5月是重要觀察期

美國總統川普設定的「對等關稅」期限將至，「關稅編號」將在4月2日正式生效，台灣將如何因應？國發會主委劉鏡清19日表示，這部分由行政院副院長鄭麗君領導，各部會也正在擬定相關因應措施，「我們和各國一樣，都在持續溝通，準備劇本」。

立法院經濟委員會今邀請國發會主委劉鏡清進行業務報告，朝野立委關注美國即將實施對等關稅，政府將如何因應？下半年景氣是否會因此受到衝擊？

談及對我國今年景氣變化的觀察與看法，劉鏡清表示，審慎樂觀，最近很多產業都有急單，但我們非常非常小心，此時正是敏感時刻，4月、5月是相當重要的觀察期，美國財政部將於4月2日提出對各國的關稅狀態，但目前對該政策的評估應該就是投資愈多，課徵的關稅就愈少。不過，「現在各國都難以預測，但我們的確非常重視在意」。

國民黨籍立委楊瓊瓔、謝衣鳳、呂玉玲今皆關心，美國若實施對等關稅，是否衝擊我國下半年的出口表現？美國最可能對國內哪些產業加徵關稅？國發會又是如何協助各部會研擬因應對策？

劉鏡清表示，美國的策略是希望在美國製造，關於這部分，國發會為此已與業者談了三次，若企業在美國已有工廠的話就從美國出貨，而目前評估美國最有可能對我國加徵關稅的產業機會最大的應該就是半導體，不過AI需求不太可能下降，至於如何協助產業降低出口成本，這部分等美國提出關稅編號之後，政府也會拿出我們的劇本。

劉鏡清強調，政府會努力守住今年經濟成長率3%目標，針對扶植傳統產業部分，則將與經濟部合作，協助傳產進行通路的建設，例如工具機這幾年成長較快的市場是在印度，另外就是協助傳統產業高值化和規模化。同時，劉鏡清也承諾，針對立委們所提醒的「傳產陷寒冬」，一個月內將提供整體研究規劃，內容將包括提升方向及如何強化。