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Coupang 獲《 快速企業 》選為全球最具創新力殊榮

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美國財星200強的科技公司Coupang酷澎宣布獲美國商業雜誌《快速企業》（Fast Company）評選為2025年度全球最具創新力公司之一，並名列全球零售產業第二。

Coupang 酷澎斥資數十億美元，打造全方位端到端的科技基礎設施，融合尖端的人工智慧與客製化機器人技術。這些先進科技支援 Coupang 酷澎的全球業務發展，協助拓展多元創新服務。

2024年Coupang酷澎投資科技領域將近新台幣300億元，培育超過3,000名來自美國、歐洲及亞洲的世界級科技人才的跨國團隊，在全球專利註冊數量超過2,100項，在台灣的專利數量則超過450項，於2024年躍升成為申請專利數量第三名的外國企業，也是前十大外國企業中唯一非半導體產業者。

Coupang酷澎科技工程副總裁Harshal Wanjari 表示，以機器學習及人工智慧系統每天進行數兆次預測，從搜索及廣告，再到支付及物流，全面支援Coupang酷澎營運。通過投資科技創造獨特的商業模式，推動全球數十萬小型企業合作夥伴及數千萬顧客的成功體驗。

《快速企業》最具創新力公司榜單，精選各經濟領域中，透過創新驅動產業發展、樹立新標竿並達成重要里程碑的卓越企業。今年特別表彰深度且有意義地運用AI的企業、超越顧客期望並將其轉化為超級粉絲的品牌。

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