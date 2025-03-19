投資人持續買進美股 ETF 這幾檔 ETF 規模已較 IPO 時翻倍

2025年以來ETF市場掀起一股海外投資熱，雖然美股近期表現不佳，但投資人仍看好「川普投顧」，相信他能帶領美國「再次偉大」，因此紛紛加碼美股相關的ETF。觀察美股權重較大的海外市值型或主題型ETF，無論是受益人數還是規模皆持續成長，例如今年掛牌上市的野村美國創新研發龍頭（00971）、中信NASDAQ（009800）與中信美國創新科技（009801），規模已較IPO時翻倍或接近翻倍。

另外，包含上市較久、追蹤費城半導體、Nasdaq 100，以及S&P 500等指數的元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662），國泰費城半導體（00830），以及聚焦美股七巨頭的統一FANG+（00757），規模都已經來到300億元至500億美元，且今年以來規模持續成長。

中信美國創新科技（009801）經理人王建武說，從歷史經驗來看，創新科技問世十年後，美國科技股往往較其他市場股票展現更強勁的漲幅。研發支出比重較高的企業，近期股價表現明顯優於研發投入較低的企業，顯示研發投入與股價表現呈現正相關；另根據彭博統計，在全球主要科技領域中，美國企業具有顯著優勢。在全球500大企業中，研發支出前十大企業就有7家來自美國，反映美國在科技創新方面的領先地位。

輝達GTC大會登場，市場聚焦各項AI新產品、服務與技術。法人表示，美國最新經濟數據雖不如預期，但以足夠舒緩衰退將至的隱憂；川普祭出關稅戰雖帶來不確定性，但亦可能根據經濟情勢調整其貿易與貨幣政策，從而支撐市場，美股修正也可望進入尾聲，提供投資人不錯的進場時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。