Taboola 啟用大中華區旗艦據點台灣辦公室暨 AI 研發中心
全球成效廣告業者Taboola持續深耕拓展旗下在地化的事業版圖與規劃發展，宣布大中華區的第一個旗艦據點Taboola台灣辦公室暨AI研發中心正式啟用。
Taboola總裁曁營運長Eldad Maniv表示，Taboola與數千家企業合作，透過最新研發Realize技術平台，觸及全球眾多頂級新聞和內容媒體，以18年來積累的經驗與獨特成效型廣告平台，結合先進的AI技術，每月為全球6億用戶提供個人化的內容體驗。台灣研發團隊在全球AI戰略中扮演關鍵角色，致力於深化與台灣內容媒體及品牌廣告主的合作關係，透過 Taboola 平台助力實現業務增長。
台灣憑藉優秀的AI人才資源與完善的研發基礎，成為Taboola全球四大AI研發中心（以色列特拉維夫、美國洛杉磯、台灣台北、匈牙利布達佩斯）之一的重要據點。Taboola與台灣國科會「博士創新之星計畫」（LEAP / X Talent）的長期合作，2017年起已選派優秀博士生赴Taboola總部進修；2020年正式成立台灣AI研發中心。Taboola每年在AI 研發上投入超過1億美元，台北團隊更是目前全球生成式 AI 關鍵技術的重要發源地，令整體廣告代理及服務流程全面實現自動化，成為全球 AI 戰略中的核心力量。
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