快訊

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

金秀賢被爆恐「放鳥高雄櫻花季活動」賠3000萬 主辦單位回應了

Taboola 啟用大中華區旗艦據點台灣辦公室暨 AI 研發中心

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球成效廣告業者Taboola持續深耕拓展旗下在地化的事業版圖與規劃發展，宣布大中華區的第一個旗艦據點Taboola台灣辦公室暨AI研發中心正式啟用。

Taboola總裁曁營運長Eldad Maniv表示，Taboola與數千家企業合作，透過最新研發Realize技術平台，觸及全球眾多頂級新聞和內容媒體，以18年來積累的經驗與獨特成效型廣告平台，結合先進的AI技術，每月為全球6億用戶提供個人化的內容體驗。台灣研發團隊在全球AI戰略中扮演關鍵角色，致力於深化與台灣內容媒體及品牌廣告主的合作關係，透過 Taboola 平台助力實現業務增長。

台灣憑藉優秀的AI人才資源與完善的研發基礎，成為Taboola全球四大AI研發中心（以色列特拉維夫、美國洛杉磯、台灣台北、匈牙利布達佩斯）之一的重要據點。Taboola與台灣國科會「博士創新之星計畫」（LEAP / X Talent）的長期合作，2017年起已選派優秀博士生赴Taboola總部進修；2020年正式成立台灣AI研發中心。Taboola每年在AI 研發上投入超過1億美元，台北團隊更是目前全球生成式 AI 關鍵技術的重要發源地，令整體廣告代理及服務流程全面實現自動化，成為全球 AI 戰略中的核心力量。

AI 博士生 廣告

延伸閱讀

我最先進晶片不排除在美生產？ 王鴻薇：政府應明確規則

匈牙利國會通過法案禁同志遊行 群眾堵橋抗議

批沒諾貝爾獎丟臉 吳誠文：盼破除論文發表數迷思

AI主責整碗被捧走？吳誠文：國科會主AI科研 數位部負責應用監理

相關新聞

台積電赴美投資未經董事會？ 王鴻薇：有違公司治理

台積電日前宣布擴大赴美投資引發討論以及對供應鏈外移的憂慮，但國民黨立委王鴻薇質疑，此項投資案並未經過2月的董事會討論通過...

台鐵董座杜微請辭獲准 未來將投入台鐵志工

台鐵公司董事長杜微請辭獲准，任職至3月20日，杜微19日在模範員工表揚活動露面受訪時表示，他心情很平靜，這次裸退未來將從...

核電廠延役公聽會 工總：穩定供電是最重要的

核三廠二號機除役大限將至，立法院教育及文化委員會19日舉辦公聽會，會中邀集產官學界各方代表來表達立場，其中，工業總會副秘...

增訂七天國定假日有譜？勞長：有正向討論空間、但不鬆口支持

台灣2024年總工時為2030小時，在野陣營擬增加國定假日。勞動部長洪申翰19日在立法院社福委員會表示，工時確實有檢討空...

80歲以上長者免評聘移工將衝擊重症家庭！勞動部：將採「雙軌分流」

針對立法院去年底已通過80歲以上長者免巴氏量表可聘移工，此舉直接衝擊重症家庭聘請移工之權益。勞動部長洪申翰19日在立法院...

何時是最佳購屋時機？中信房屋：近半數民眾給出驚人答案

全球政經局勢詭譎多變，也使得民眾對2025年的經濟與房市走勢產生了不同看法，中信房屋發布2025年第1季的住宅調查，調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。