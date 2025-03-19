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台積電赴美投資未經董事會？ 王鴻薇：有違公司治理

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清表示，比外界更早知道台積電這項投資案，但以保密為由，堅不透露董事會細節。記者蘇健忠／攝影
國發會主委劉鏡清表示，比外界更早知道台積電這項投資案，但以保密為由，堅不透露董事會細節。記者蘇健忠／攝影

台積電日前宣布擴大赴美投資引發討論以及對供應鏈外移的憂慮，但國民黨立委王鴻薇質疑，此項投資案並未經過2月的董事會討論通過，有違公司治理，對此，曾以董事身分參與董事會的國發會主委劉鏡清今日雖表示，比外界更早知道這項投資案，但以保密為由，堅不透露董事會細節。

美國總統川普在3月3日與台積電董事長魏哲家於白宮舉行記者會，宣布台積電擴大在美國投資，而台積電2月首次在美國舉行董事會，劉鏡清也以國發基金法人代表的董事身分參與，外界好奇，董事會中是否有討論到相關投資案。

劉鏡清表示，對於投資案「是跟政府高層同步知情」，但對於是否在董事會中知道則不表態。

王鴻薇表示，據了解，該場董事會完全沒有討論到美國投資，會後也沒有重大訊息公布，因此擔心投資程序違反公司治理原則，也有外力介入，「若是正常重大投資，照理說董事會中要先討論才對外宣布。」

劉鏡清則表示，一般來說，公司會在董事會取得概要授權，之後提出完整計畫送到董事會，但仍堅持不能透露董事會有沒有討論。

但王鴻薇不滿，劉鏡清作為政府法人代表，不應該隱瞞，若是台積電尚未公布，不先行透露可理解，但投資消息已經公布很久了。

台積電 美國

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