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台鐵董座杜微請辭獲准 未來將投入台鐵志工

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司董事長杜微請辭獲准，任職至3月20日，杜微19日在模範員工表揚活動露面受訪時表示，他心情很平靜，這次裸退未來將從事台鐵志工等工作，台鐵未來最重要的是需要持續精進推動安全文化。

杜微今年3月11日屆滿65歲，去年底提出辭呈，行政院昨日同意杜微請辭任期至3月20日。杜微表示，退休是他個人的生涯規劃，不是現在，是很早之前就有規劃65歲要退休，目前心情平靜，他是裸退，未來想要投入包括鐵道志工或服務行業，繼續盡一份力。

另外，杜微也提到，他在任內覺得最欣慰的事就是跟同仁的相處還算融洽，共同為台鐵局或台鐵公司一起打拼，在任職期間也有一些成績，這是他比較欣慰的事。當然也參與很多項的台鐵建設，包括票務系統、新車引進後上線營運的安排和行點等，這些工作都有點複雜性，他都順利完成了，這一點也是蠻欣慰的。

對於台鐵是否有未來的建議，杜微說，台鐵一直都在努力，並不是說現在才有這個方向，台鐵公司因為是138年的一個傳統鐵路，未來比較需要再去精進的，就是要持續去推動安全文化，台鐵安全文化是民國109年才算是正式的來實施，安全文化的基礎在於安全管理系統，安全管理系統因為台鐵是個傳統鐵路，建置起來還需要一些時間去落實到基層，這個是需要時間的，這件事對未來的台鐵公司非常重要，而且還需要繼續去推動。

接下來台鐵公司將暫由交通部政務次長伍勝園代理董事長一職，伍勝園表示，21日開始暫時先由他代理，台鐵有其制度和安全提升安全方案，會按照這個架構和正常步驟來做；至於後續新任接任人選他並不清楚。

台鐵 志工 董事長

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