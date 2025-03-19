核電廠延役公聽會 工總：穩定供電是最重要的

核三廠二號機除役大限將至，立法院教育及文化委員會19日舉辦公聽會，會中邀集產官學界各方代表來表達立場，其中，工業總會副秘書長邱碧英指出產業需要的是一個具備競爭力的環境，目前產業對於未來台灣是否供電穩定都存在疑慮，盼政府能夠優先思考要如何讓台灣擁有穩定供電，這才是產業最迫切關心的事。

經濟部次長賴建信指出，目前我國核電廠狀況已經陸續除役，接下來5月核三廠2號機也將除役，對於核電廠重啟再運轉須解決的課題，首先是確保核能，安全針對核電廠重要設備及結構物件進行通盤性盤點與檢視（安全總體檢）、結構設備組件壽期管理、設備汰換更新、針對福島事件的安全強化及耐震補強評估，且重啟再運轉計畫需經國際同儕審查，並通過監管單位核安會審查。

其次，處置核廢料，無論核電廠是否重啟再運轉，核廢料處置都必須務實面對，要能配套推動。目前核廢料處置的推動過程屢遭反對，高階核廢料最終處置場也仍面臨選址無法源、光做地質調查就遭抗爭的窘境。低階核廢料最終處置場因地方政府拒絕協助辦理公投，無法繼續推動。

第三，達成社會共識，核電使用關乎公眾利益，必須審慎並務實討論，另社會對核電使用仍有不同意見，故再運轉需取得社會共識始能遂行。

賴建信也提到，為滿足AI發展、半導體產業擴廠、運具電氣化等大幅成長之用電成長量及產業需求，本部每年滾動檢討推估未來用電需求，已考量半導體、AI 新興技術等新增用電，預估2024到2028年用電成長率2.5%，經檢視2024年用電成長實績為 2.5%，與預估數一致；經濟部也將優先擴大建置再生能源、推動燃氣計畫，預估到2032年新增機組累計可淨增加1,636萬瓩，遠大於除役機組數量，可充分滿足用電需求。

另外，賴建信也說，在核能安全、核廢料可處置、社會有充分共識的情況下，政府對未來新型核能技術抱持開放的態度。目前國際新型核能技術尚未成熟，歐美先進國家尚無建造及運轉實績，故設計安全性，以及核廢料是否能減量，仍有待實績佐證，經濟部及台電公司將持續關注國際發展現況。

台灣環保聯盟會長謝志誠則表示，盼能夠延續能源轉型，雖離岸風電初期發電成本較高，但長期呈現下降趨勢，其他再生能源發電亦然；天然氣價格上俄烏戰爭已現曙光，價格應會回穩，老舊核電廠延役及後端處理費用高，且撥補台電千億預算被刪，現在應該要先考慮的是核安的重要性評估，老舊核電廠延役更應該要把核安風險評估與審查擺在最優先的位置，但目前所看到的幾個修法版本都是把評估時間閹割與模糊，這些修法版本形同沒收核安。

清華大學工程與系統系特聘教授葉宗洸表示，賴總統在競選期間也講過，未來可以讓核電成為備援電力，但核電廠並不是說要發電就可隨時發電，核電廠機組如果沒有他維持在停機待命的狀況底下，它就無法快速啟動發電，所以一定要透過修法，就算不讓核電廠發電，也必須要維持在待命狀況之下，這樣才能在未來有需要時隨時啟動發電。

民進黨立委張雅琳則表示，現在的核廢料儲存狀況，不是已經滿了就是剛進行乾式儲存，而且現在也都還沒看到永久處置場的共識，在地方縣市上的爭議都尚未處理好，「這也代表我們尚未討論好，就要開始進行核電存廢問題，這樣是有點本末倒置，再加上核電廠不管是新建還是延役成本都很高，以美國加州為例，當初為了研議核電廠所進行的貸款高達14億美元，五年的營運成本更高達118億美元，且在核能發電的成本也在逐年增加，相反在風力及太陽能的成本已經下降六成和八成，因此核電要成為評價的電力來源恐怕有點困難，修法還是無法解決現在面臨的問題，針對能源議題還是要務實理性的處理」。

工業總會副秘書長邱碧英指出，淨零轉型是國際趨勢，但相較於歐盟國家他們可以互聯電網可以互相買賣電力，台灣則受制於獨立電網結構需要自己自足，所以過往都會認為核電是一個相當好的電力來源，因為它具備穩定高效且價格合理的優勢，但根據台電官網顯示，我國火力發電占比約81.84%，約八成二，其他發電約11%左右，從上面的數據也可以看出來為什麼中南部的空汙越來越嚴重，尤其是台中，工總非常同意核安的重要，「但我們更應該要重視空汙對國人損傷的現在進行式」。

邱碧英說，美、加、日、韓都支持2050核能產量要比2030成長3倍的擁核倡議，但現在我國基於非核家園的政策，在5月就會全部歸零，在電源開發不易的狀況下，電從哪裡來，如果再生能源無法如期達到目標，未來如何確保穩定供電無虞，以及面臨2050淨零碳排的挑戰，這即便不斷條漲電價也無法解決電力供需失衡的問題，國際原子能總署也提出，過去50年來核電減少550億噸碳排，相當於全球一整年得碳排量兩倍，因此延役現行核電廠是最有效的減碳措施。

邱碧英強調，美國也有核電廠延役的例子，國內的專家也提出核電廠延役技術並不困難，為了要達到2050淨零目標，所有的發電來源包括燃煤、燃氣、所有再生能源、核能及氫能都應該要列入考量，並規劃最適切、最適合的能源結構，穩定發電是最重要的，再加上未來產業發展，半導體、AI等都會讓用電量倍增，台灣的供電是否能夠應付，政府需要審慎考量跟規劃，從目前的能源開發狀況來看，產業對於供電問題充滿疑慮，尤其是現在國際經貿狀況也不穩定，台灣產業在面對前有狼、後有虎的狀況之下，「請政府不要跟我們說這個不要那個不行，也不要跟產業說你們要提升產業競爭力、做出差異化」因為這些產業都在努力，政府應該要給產業一個具備競爭力的環境讓產業根留台灣，要先上產業活得下去才是王道。