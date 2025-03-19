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增訂七天國定假日有譜？勞長：有正向討論空間、但不鬆口支持

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台灣2024年總工時為2030小時，在野陣營擬增加國定假日勞動部長洪申翰19日在立法院社福委員會表示，工時確實有檢討空間，雖然國定假日相關法規為內政部主管，但勞動部認為有「正向討論空間」。

稍候國民黨立委王育敏要求洪申翰是否表態「支持」增加七天國假？洪申翰則未鬆口。

立法院社會福利及衛生環境委員會19日邀請洪申翰列席報告業務概況，並備質詢。民眾黨立委黃國昌質詢指出，台灣2024年總工時為2030小時，前總統蔡英文上任時提出6大勞工政策，包含工時要減少，洪申翰過去在社運界、擔任立委時都主張勞工過勞應增加國定假日，現在勞動部立場為何？

洪申翰表示，國定假日相關的法規雖然為內政部主管，但從勞動部角度，確實可以通盤考慮各領域工作者的狀況，包含工商情境、政府運作，尤其勞動部會特別在乎勞工需求。洪申翰說，「國定假日調整有正向討論空間」。

黃國昌也追問，勞工家中有人需要照顧，現在家庭照顧假七天是併在事假中，勞工使用率低。洪申翰表示，盼在「照顧不離職」下，包括家庭照顧假也是路徑。

黃國昌表示，民眾黨主張有薪家庭照顧假。洪申翰表示，這主要是財政問題，必須由政府負擔，以目前財劃法方向，對中央政府會很困難。

勞動部 國定假日 工時

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