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80歲以上長者免評聘移工將衝擊重症家庭！勞動部：將採「雙軌分流」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

針對立法院去年底已通過80歲以上長者免巴氏量表可聘移工，此舉直接衝擊重症家庭聘請移工之權益。勞動部長洪申翰19日在立法院表示，勞動部規畫採「雙軌分流」，作為配套措施，至少要六個月以上才能完成。

立法院社福委員會19日邀請洪申翰進行業務報告並備詢答。立法院於2024年底三讀通過「就業服務法」第46條條文修正案，開放80歲以上長者免評可申請外籍看護工；總統府亦已於1月20日正式公告。國民黨立委陳菁徽質詢，該措施何時上路？

洪申翰表示，因這項措施對重症家庭的衝擊，令人擔憂，現在移工已有「棄重擇輕」現象，因此勞動部規畫配套就是保障重症家庭的權益，設計雙軌流程。此外，地方長照中心也要增加人力，必須招募人力、訓練；此外，須與主要的四個移工來源國協商增加來台移工人數，同時這還要搭配訓練量能，「6月完成配套措施已經是壓縮了」。

洪申翰提到，開放80歲以上長者免評可申請外籍看護工，約有53萬名長者取得聘僱資格，估將會增加10萬名移工。

陳菁徽追問，六個月可以完成？洪申翰表示，「希望六個月內可以完成」。

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