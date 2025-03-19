何時是最佳購屋時機？中信房屋：近半數民眾給出驚人答案

全球政經局勢詭譎多變，也使得民眾對2025年的經濟與房市走勢產生了不同看法，中信房屋發布2025年第1季的住宅調查，調查結果顯示，大部分消費者對今年第2季的經濟前景持保守態度，僅有16.1%的受訪者預期景氣將優於現狀，而有52%的民眾則認為情況會比現在差，另有31.9%的人表示沒有影響。

對於消費者認為何時是最佳購屋時機，根據中信房屋的最新調查結果顯示，49.8%民眾認為，「兩年內都不適合買房」。

29.7%受訪者認為「一年後才適合買屋」；也就是近8成的受訪者認為理想的購屋時機至少需等待一年以上，即2026年之後才是購屋時機。而20.5%的民眾認為未來半年內適合進場購屋。

值得注意的是，與上季的調查結果相比，第1季數據顯示出市場信心略有回升。上季僅有16.8%的受訪者認為，半年內是購屋好時機，而本季小幅上升了3.7個百分點。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，儘管主計總處預測今年經濟成長率將維持在3.14%的正成長區間，但自川普重返白宮後，其關稅政策，及「美國優先」政策引發國際關注，進一步加劇了全球經濟的不確定性。

此外，莊思敏指出，若未來川普的政策引發全球通膨壓力，經濟環境勢必將變得更加複雜且難以預測，因此導致不少消費者保守看待第2季的經濟景氣，以及購屋態度持保守態度。