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5成民眾認台積宅仍會漲 最佳購屋時機是這時間

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋

中信房屋發布第1季住宅調查，調查結果顯示，近8成受訪者認為理想的購屋時機至少需等待一年以上，即2026年之後才會到來，僅有20%的民眾認為未來半年內適合進場購屋。

不過，與上一季的調查結果相比，顯示出市場信心略有回升，上一季僅有16%受訪者認為半年內是購屋好時機。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，農曆年後，由於存款增加，銀行房貸水位壓力得到了一定緩解，加上剛性買盤遞延出籠，近期看屋人數相較於去年底明顯回升，且以首購族和換屋族為主，顯示自住客群仍是市場的主要驅動力。

另對台積電（2330）宣布將在美國投資3.3兆一事，大部分民眾對台積宅的後市發展仍保持樂觀看待，有53%的受訪者預期台積電周遭的房價仍將持續上揚，僅有10%的民眾擔心台積電周邊房價可能出現下跌。

對此，莊思敏指出，台積電已實際設廠並投入營運的地區，由於有就業人口紅利與經濟效益的帶動，房市表現仍具備長期支撐力。但僅憑設廠議題炒作、房價已大幅飆升的區域，若未來台積電的進駐計劃出現變數，區域房市恐將面臨衝擊，房價是否下修待後續觀察。

至於對經濟看法，大部分消費者對今年第2季的經濟前景持保守態度，僅有16%的受訪者預期景氣將優於現狀，有52%的民眾則認為情況會比現在差。

莊思敏表示，儘管主計總處預測今年經濟成長率將維持在3.14%的正成長區間，但自川普重返白宮後，其關稅政策及美國本位主義的言論頻頻引發國際關注，令主要貿易夥伴國深感不安，進一步加劇了全球經濟的不確定性。

此外，若未來川普的政策引發全球通膨壓力，經濟環境勢必將變得更加複雜且難以預測，因此導致不少消費者保守看待第2季的經濟景氣。

資料來源／中信房屋
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房市示意圖。圖／中信房屋提供
房市示意圖。圖／中信房屋提供

台積電 房價 美國

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