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陸韓鋼品反傾銷稅 再延五年

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部關務署昨（18）日宣布，對自中國大陸及南韓產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，再延長五年，陸、韓適用稅率維持不變，分別為38.11％、37.65％。

此案是由燁聯鋼鐵、唐榮鐵工廠向財政部提出。財政部原本已自2013年起針對陸、韓不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，期間經過落日調查，延長課徵期間至2024年8月28日，在屆期前，燁聯、唐榮再提出申請，財政部展開第二次落日調查後，昨日結果出爐。

關務署表示，經過財政部、經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，且經濟部綜合分析評估，無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施，對國家整體經濟利益有明顯負面效果，因此按現行核定稅率繼續對涉案貨品課徵反傾銷稅。

經濟部日前表示，調查結果發現，課徵反傾銷稅期間，涉案貨物進口量雖大幅減少，但陸、韓並未放棄台灣市場，且仍有與國產品低價競爭情形，兩國不銹鋼產業供需失衡且閒置產能龐大，外銷價格極具調整能力，並仍有傾銷涉案貨物至他國市場情事，對其採行貿易救濟措施的國家愈來愈多，已嚴重限縮其外銷市場。

經濟部認為，此時若台灣停止課徵反傾銷稅，陸、韓兩國極可能再度以低價將大量涉案貨物出口至台灣市場，在目前國內需求低迷不振之際，台灣不銹鋼產業之損害可能繼續或再發生。

反傾銷稅 經濟部 財政部

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