接見亞利桑那州訪團 賴總統：打造非紅鏈示範地

美國亞利桑那州長郝愷悌（Katie Hobbs）拜訪台積供應鏈引發關注，賴清德總統昨（18）日表示，希望攜手打造亞利桑那州為非紅供應鏈最佳示範地。國發會主委劉鏡清表示，供應鏈赴美希望能「攻城掠地」，進而奪取美國半導體市場供應鏈。

經濟部長郭智輝表示，經濟部立場是幫助有意願開拓國際市場廠商，若想移動至新市場，幫助其順利出海落地，開拓全球市場。

郝愷悌於16日至19日訪台，期間拜訪台積電（2330）、相關供應鏈，也拜會賴總統；不只亞利桑那州，阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）也將率團訪問台灣在內四個亞洲國家，爭取一項天然氣開發案投資計畫。經濟部日前曾表示，正研議擴大對美採購天然氣。

賴總統昨日接見郝愷悌訪問團時表示，台灣與亞利桑那州經貿往來密切，盼攜手努力讓該州成為台美高科技合作及打造非紅供應鏈最佳示範地，他並指出，台美下個目標之一就是簽署「避免雙重課稅協定」，為台灣企業投資美國提供誘因。

賴總統表示，台積電宣布將增加對美投資1,000億美元，預計在大鳳凰城地區進一步興建更多半導體生產與研發設施，使當地成為全美半導體重鎮。

郝愷悌表示，此行拜會相關重要夥伴、企業和領導人，會面成果十分正面，台積電在亞利桑那州的1,650億美元投資，有助推動AI等全球最先進技術發展，鞏固兩經濟體間的堅定情誼。

行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢，國民黨立委謝衣鳯擔憂，台積電、供應鏈都過去美國，台灣還剩什麼？劉鏡清回應，台灣還剩下關鍵技術、最新製程以及研發能力，這些都會留在台灣。

卓榮泰表示，護國神山前往美國，相關配合的供應鏈廠商也要去，才能保持護國神山領先地位。

謝衣鳯詢問，台積電相關供應鏈會不會都過去美國？劉鏡清回應，以他個人立場，他希望過去的原因是有需求，如果這個需求被其他國家的人拿走，對國內產業反而不利，希望讓台灣產業立足台灣、放眼全球。

劉鏡清說，希望產業能到美國攻城掠地，讓他們在美國也能發展，進而奪取美國的半導體市場供應鏈。