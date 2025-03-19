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出口、投資、消費額拚創高 國發會看好今年 GDP 成長3%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照

國發會主委劉鏡清今（19）日將赴立法院經濟委員會業務報告，書面報告指出，國內經濟動能延續，台灣今年經濟成長率可望達3%，且出口、投資及民間消費三大經濟成長引擎規模值，今年皆可望創歷年新高。

國發會表示，今年國際AI商機持續暢旺，出口及生產成長力道可望延續，加上半導體業者積極擴充產能和投資先進製程挹注民間投資，勞動市場穩定與國人薪資調升等，有助維繫內需消費動能，近期國內外主要機構預測2025年台灣經濟成長率多高於3%，其中主計總處預估可達3.14%。

國發會指出，出口方面因優勢科技產品續增、傳產貨品回溫，主計總處預測今年商品出口規模將達5,086億美元，為歷年最佳。民間投資展望方面，預測今年民間投資可望達5兆7,430億元，也是歷年最高。預測今年民間消費名目金額上看12兆5,043億元，為歷年新高。

國發會 消費

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