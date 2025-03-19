出口、投資、消費額拚創高 國發會看好今年 GDP 成長3%

美國總統川普才上任2個月，香港恆生指數自川普就任以來，已經上漲超過17%，東升西降態勢明顯，資金流出美國市場的現象愈演愈烈。要怎麼看待這波美國股市下修？美國過去幾年的獨步全球不靈了？美國出了什麼問題？甚至川普可能已經揮霍掉美國最難得的一個經濟遺產：美國經濟例外主義...

2025-03-19 06:00