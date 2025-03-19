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卓揆：水價調漲 時機未定

經濟日報／ 記者胡順惠葉卉軒／台北報導
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰。記者胡經周／攝影

水電將雙漲？行政院長卓榮泰昨（18）日回應，電價方面，尚未看到明確調漲報告，水價則希望合理調整，目前正在考慮中，但時機還沒有決定。

卓榮泰昨日赴立法院備詢，外界關注經濟部即將召開電價審議會，電價恐將調漲，再加上水價已經凍漲30年，如今也面臨漲價壓力，立委擔憂水電雙漲恐衝擊民生。

卓榮泰對此回應，電價調整必須經過審議委員會審議，目前尚未看到任何具體調漲報告，因此無法對漲價做出進一步決定。他強調，電價調整需考慮民生穩定、成本合理反映及市場穩定。經濟部長郭智輝則回應，電價調漲與否將由審議會最終決定。

經濟部將於3月底召開電價審議會，拍板4月新電價，台電將提成本分析及電價調整方案，外界估算，這波調漲平均調幅估計約6%，主要鎖定民生及小商家330度以下基礎用電，台電盼電價調升至2004年水準。

至於水價已30年未調，卓榮泰認為水價偏低，政府將考慮合理調整水價，以反映實際成本，另一方面也鼓勵大家節約珍惜水資源，但調整時機尚未決定。

據了解，現在水價低於成本，每賣一度水虧2.45元，台水最快3月底提出檢討方案，為不影響六成民生用戶用水，研議10度以下用水不調整，其餘級距採用水愈多、調幅愈高原則。不過水價調整全案還在討論階段，最後也須由行政院決定是否調漲水價。

另外，郭智輝先前拋出赴菲律賓投資綠電，再運回台灣的想法，但日前評估報告出爐，每度電成本高達5.5元，外界關注，這項計畫還會繼續執行嗎？郭智輝昨日仍表示，「是可以做的！5.5元送電價格，是以目前科技來概估，但實際價格在三年之後，應該會大幅下降」。

郭智輝強調，從可行性評估報告看來，到菲律賓種電或設置風電設施「是可以做的」，接下來還要實地去考察，哪些地方是可以進行這樣的計畫，現階段是可行性評估報告正在收尾。

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