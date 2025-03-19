漲電價？台電兩工會互槓

電價審議委員會預計下周開會，決定四月起的電價，在政府撥補台電預算遭否決後，電價上漲幾成定局，「台灣電力工會」昨表態支持電價合理化，立場與表態反對漲電價的「台灣電力產業工會」大相逕庭，顯示台電員工對電價上漲與否也意見不一。

台灣電力產業工會由台電基層勞工組成，昨表態反對漲價，並稱台電成為錯誤能源政策的代罪羔羊，更認為台灣電力工會漠視基層不滿，淪為政治的傳聲筒。

不過，台灣電力工會隨即表示，「台灣電力工會成立於民國四十七年，會員人數二萬八八六二人，涵蓋百分之九十九點三二的台電同仁，本會才是代表多數台電同仁聲音的工會。」

台灣電力工會表示，支持電價合理化，以利電業永續經營，讓全體台電同仁能在合理的工作環境及待遇下，全心全力為國家的供電穩定打拚，二○二二年以來，台電面臨燃料成本上漲的壓力，電價卻為穩定民生物價而無法漲足，導致公司虧損至今，對於全體員工實屬非戰之罪，期盼社會各界理解電價合理化及政府補貼台電有其必要性。

台灣電力工會指出，昨天出席台灣電力工會會員代表大會的南韓全國電力勞動組合副委員長金日亨致詞提到，因俄烏戰爭造成的燃料成本上升，韓國電力公司至二○二四年已經累積虧損四十兆韓元（約台幣九○三三億元），因此「必須早日讓電價正常化」。