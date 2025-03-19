立院今公聽會 童子賢：核能與綠能勿偏廢

民眾關心電價是否調漲，也關心電力供應是否足夠。國民黨立委黃健豪昨質詢非核後的電力供給，行政院長卓榮泰表示，包括多元發展綠能、逐步推進以氣換煤的電廠更新，及民間電廠陸續進到發電總數中，到二○三二年的供電量仍足夠。

國民黨在立法院啟動核電延役修法，國民黨籍教育及文化委員會召委葛如鈞今天排定舉辦公聽會，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢將以預錄方式參與。據掌握，童子賢在影片中盛讚核能有五優點，他並期望綠能跟核能不要偏廢，兩個一起發展。

據掌握，童子賢在這場「核子反應器設施管制法」修法公聽會，以預錄方式提及核能的優點：第一、供電穩定；第二、占用土地非常小；第三、核能不排碳；第四、核能經濟實惠，價錢比天然氣及一些綠能要便宜；第五，能源韌性相當好，它的持續性永續性相當好，「個人衷心期望綠能跟核能不要偏廢，兩個一起發展。」

至於菲律賓種綠電評估報告近日完成，其中，電力輸台成本每度五點五元，被指「打臉」經濟部長郭智輝先前的說法。卓榮泰昨在立法院表示，一切還要取得更多雙方合作意願，現在來看「這件事還不到最成熟的階段」。郭智輝則說，到菲律賓種電或設置風電設施是「可以做的」，接下來要實地考察，看未來哪些地方可進行計畫。

國民黨力推「核子反應器設施管制法」修法，立委張嘉郡質詢時說，未來修法通過後就能和國際接軌、讓核電延役，盼行政院大力支持。她也問，若立院修正通過，政院是否還要再提覆議？卓榮泰回答，只要合乎憲法規定，且經過充分討論、民主程序，「我也來自立法院，對於立法院的尊重，我跟歷任院長都一樣。」