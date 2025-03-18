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玉山金總座陳茂欽：收購保德信價格基礎非淨值 其他資產價值影響大
玉山金（2884）正式宣布以27.62億元收購保德信投信，對於收購價格基礎，玉山金總經理陳茂欽接受本報專訪時表示，先前有媒體由淨值推估收購價，但從淨值大小推估並非專業做法，而是有專屬投信的價格評估方式；內含兩部分，一是企業本身價值，二係其他資產價值，雖與企業本身無直接相關，但對此案而言其他資產價值影響較大，他強調27.62億元為相當漂亮的價格。
對於未來發展方向，陳茂欽指出，投信產業本身蓬勃發展，五年來市場規模年複合成長率約20%，成長速度快，政府發展亞洲資產管理中心政策明確，對於投信產品會不斷開放。至於金控本身，他分析外資投信缺乏二項：一是沒有金控通路，金控旗下投信發展速度皆相當快，保德信投信有金控通路結合會發展更好；二為美國保德信集團是主動式基金專家，不太願意背離集團核心策略，在台灣如能入境隨俗，有玉山金控通路加上本地思維發展會更好。
陳茂欽說，保德信最大競爭力為主動式基金研究，過去對發展被動式ETF反應較慢，不過，2月已發行第一檔被動式ETF；是第三家外商投信發行台股ETF，實屬不易。目前對於未來發展方向包括主動式ETF、或更多國外通路的REITs及PE Fund，會盡量保留外商本質這層關係，引入境外更好基金到國內，同時讓公司更接地氣，適應台灣市場主流需求。
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