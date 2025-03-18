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總統接見亞利桑那州長 推動「非紅供應鏈」 示範地

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
總統賴清德接見亞利桑那州長。總統府提供
總統賴清德接見亞利桑那州長。總統府提供

總統賴清德18日接見美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）率領的訪問團，強調台美經貿關係密切，期待雙方攜手合作，將亞利桑那州打造為台美高科技產業合作與「非紅供應鏈」的最佳示範地。

賴清德表示，台美經貿合作不斷深化，台積電（2330）在亞利桑那州的投資更是美國史上最大規模的外國直接投資案，近期，台積電宣布追加1,000億美元投資，計劃在大鳳凰城地區擴建半導體生產與研發設施，進一步鞏固當地作為美國半導體重鎮的地位。

賴清德進一步指出，台美下一步目標之一是簽署「避免雙重課稅協定」，希望為台灣企業赴美投資提供更大誘因，促進當地產業聚落形成，創造更多就業機會，實現雙贏。

賴總統還提到，相當感謝亞利桑那州對台灣企業與僑民的支持，並強調台灣是該州第8大出口市場及第5大進口來源，去年12月，「台美21世紀貿易倡議」首批協定生效，預期將進一步推動雙方經貿合作。

亞利桑那州長郝愷悌致詞時表示，台灣在科技與創新領域的影響力持續提升，亞利桑那州與台灣的夥伴關係不僅建立在共同價值觀，也涵蓋科技、人力資源培育與文化交流。她提到，自1996年起，台灣戰機飛行員便在鳳凰城路克空軍基地受訓，顯示雙方長久的合作基礎。此外，亞利桑那州即將迎來第一間鼎泰豐，象徵雙邊文化交流的進一步深化。

郝愷悌強調，台積電在亞利桑那州的1,650億美元投資，將推動人工智慧等前沿技術發展，進一步鞏固兩地經濟合作關係，州政府將持續全力支持台美合作，並邀請賴總統未來訪問亞利桑那州，進一步強化雙邊對話與經貿連結。

此次訪團成員包括亞利桑那州商務廳廳長華森（Sandra Watson），並由外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）陪同晉見總統，國家安全會議秘書長吳釗燮亦在座。

總統賴清德接見亞利桑那州長。總統府提供
總統賴清德接見亞利桑那州長。總統府提供

台積電 美國在台協會

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