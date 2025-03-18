賴總統：盼亞利桑那州成為非紅供應鏈最佳示範地

賴清德總統今（18日）接見美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪團，盼台美共同努力讓亞利桑那州成為雙邊高科技合作及打造非紅供應鏈的最佳示範地；台美下個目標之一就是簽署避免雙重課稅協定（ADTA），為台美關係創造雙贏。

郝愷悌此行相當「半導體」，在拜會賴總統前，已拜會台積電新竹總部，並在台北宴請供應鏈廠商；郝愷悌昨天接受外交部長林佳龍午宴，並赴總統府拜會賴總統，這是郝愷悌擔任州長以來，第二度訪問台灣。

賴總統表示，對於郝愷悌再度率團來訪，展現亞利桑那州對台灣的重視和情誼，他要表達感謝。

賴總統提到，台積電在亞利桑那州的投資是美國史上規模最大的外國在美直接綠地投資案；這個月，台積電宣布將增加對美投資1000億美元，預計在大鳳凰城地區進一步興建更多半導體生產與研發設施，使當地成為全美半導體重鎮。

賴總統指出，台灣是亞利桑那州第八大出口市場以及第五大進口來源；去年12月「台美二十一世紀貿易倡議」首批協定正式生效，相信有助於雙方持續深化經貿關係；現在，台美下一個目標之一就是簽署避免雙重課稅協定。

賴總統表示，希望台美雙方共同努力早日達成這項目標，為台灣企業投資美國提供誘因，並有助於在當地建立更完整的產業聚落，提供更多工作機會，創造雙贏。

郝愷悌表示，台積電在亞利桑那州的1650億美元投資，將有助推動人工智慧等全球最先進技術的發展，並鞏固兩個經濟體間的堅定情誼。

郝愷悌指出，台灣作為全球科技、創新與先進製程中心，持續蓬勃發展；她很自豪此次與商務廳廳長華森（Sandra Watson）一同前來，作為亞利桑那州外交與經濟代表團一員，自抵達以來，便立即拜會相關重要夥伴、企業和領導人，會面成果都十分正面，進一步凸顯亞利桑那州與台灣之間堅實且長久的夥伴關係。