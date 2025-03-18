人民何辜？電價調漲與否尚未定案 台電二工會先吵起來

電價審議會召開在即，約百名台電勞工組成的台灣電力產業工會表達反對漲電價，批評台電為錯誤能源政策的代罪羔羊，政府讓全國老百姓被剝兩層皮。但，台灣電力工會則回應，他們才是唯一企業工會，且代表多數同仁的聲音，他們支持合理電價，以利電業永續經營。

台灣電力工會表示，他們成立於民國47年，涵蓋台電99.32%員工，會員達28,862人，才是代表多數台電員工聲音的工會，也呼籲電價合理化，盼社會各界支持。

台灣電力產業工會理事長歐子銘則透過新聞稿表示，台電本來賺錢但被經營到虧損，根本原因是政府執意於完全排除核電的能源政策，採購比台電自發再生能源價格貴2.5倍以上的民間綠能，並逆國際趨勢過於強硬想快速推動非核家園所致。

台灣電力產業工會批評，台電公司成為錯誤能源政策的代罪羔羊，近三萬名基層台電勞工眼見高層政府能源政策髮夾彎卻無能為力，士氣更是跌落谷底，近年來流動率大增，而台電在國營事業的招考也不復當年盛況。

台灣電力產業工會指出，台電的公司治理業已千瘡百孔，基層抱怨連連，每年的高額虧損也讓基層員工擔心以後是否權益受損，但作為台電企業工會的「台灣電力工會」，卻漠視基層的反彈與不滿，淪為政治的傳聲筒。

台灣電力產業工會批評，此次電價調漲含增資在內，政府已經用全民納稅人血汗錢倒貼台電4,000億元，但台電卻同步也調漲三次電價，累積平均電價漲幅超過三成，讓全國老百姓被剝兩層皮！

台灣電力產業工會表示，部分有使命感的基層台電勞工挺身而出，另行組織台灣電力產業工會，希望讓社會聽到台電內部不一樣的聲音。根據了解，台灣電力產業工會為去年成立，目前僅100多名員工加入。

台灣電力工會則強調，支持電價合理化，以利電業永續經營，讓全體台電職員能在合理的工作環境及待遇下，全心全力為國家的供電穩定打拚。

台灣電力工會表示，2022年以來，台電面臨燃料成本上漲的壓力，電價卻為穩定民生物價而無法漲足，導致公司虧損至今，對於公司全體員工而言實屬非戰之罪，亦期盼社會各界理解電價合理化及政府補貼台電有其必要性。

此外，台灣電力工會還指出，成本上升困境非台電獨有，韓國全國電力勞動組合也支持電價合理化。受俄烏戰爭造成的燃料成本上升影響，韓國電力公司至2024年已累積虧損40兆韓元（約新台幣9,033億元），且為了穩定供電，仍需持續投資設備，因此「必須早日讓電價正常化」。