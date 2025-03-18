國發會副主委高仙桂：台灣不僅有半導體和AI硬實力 還有二大軟實力

國發會副主委高仙桂18日以主辦單位身分出席第三屆「2050淨零城市展(Net Zero City Expo)」開幕式及「淨零城市國際峰會」。高仙桂指出，2025展會主題是數位與綠色雙軸轉型，國內參與企業及來訪外賓均創下歷史新高，期望透過展會平台，讓國人跟世界都能看到台灣中央與地方合力推動淨零轉型的前瞻策略及落實的量能。

高仙桂強調，台灣不僅只有半導體跟AI硬體製造的硬實力，更有推動數位跟淨零解決方案的軟實力，透過此次展會進行國際合作及經驗交流，台灣將與所有貿易夥伴掌握全球淨零及綠色轉型商機。

國發會亦於淨零城市展設立國家淨零政策館，揭示台灣2030及2035年減碳新目標，包含六大部門減碳旗艦行動計畫及六大制度創新等支援措施，展現政府追求2050淨零碳排的決心。

此外，城市是數位與淨零解決方案的最佳試驗場域，台灣幾乎所有的縣市，尤其是六都，紛紛提出淨零自治條例，將地方政府的減碳路徑跟目標入法；今年展會共有12個地方政府共襄盛舉，展出運用AI賦能提升公共治理的低碳轉型成果，與全球各地的城市代表互相交流寶貴的經驗。

民間企業是推動台灣數位及淨零轉型最大驅動力，國發會指出，今年展會約有550個廠商參展，包括三大電信商及國內ICT龍頭企業，充分展現AI賦能於百工百業創新運用實績，包括AI機器人專區、虛擬電廠、節能與儲能，以及災防等智慧解決方案。更重要的是，透過展會的國際商機媒合大會，將這些智慧解決方案向國際展示並輸出全球各地，讓台灣成為全球城市推動數位跟淨零轉型的最佳夥伴。

國發會表示，本屆淨零城市展匯聚全球超過59個國家地區、138個城市、逾2,800位海外貴賓共襄盛舉，同時於3月18日下午舉辦第三屆「淨零城市國際峰會」，主論壇邀請ICLEI（地方政府環境永續發展理事會）秘書長Gino Van Begin以「地方氣候與永續行動(Local Climate and Sustainability Action)」主題發表專題演講，探討如何提升地方政府在國際氣候與永續行動中的參與度與影響力，確保氣候行動能長期推動與落實。

此外，國際峰會亦安排三場分論壇，分別聚焦於「能源管理」、「AI賦能」以及「氣候調適」，每個議題都緊扣全球淨零行動的迫切需求，探索城市如何邁向永續發展與低碳未來。2050淨零城市展自今(18)日起於南港展覽館二館為期四天展出。