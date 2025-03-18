電價漲不漲？ 台電內部員工意見大不同

電價審議委員會將於本月舉行，而政府撥補台電預算遭否決後，電價漲價幾已成定局，「台灣電力工會」今則表態支持電價合理化，立場也與稍早表態反對漲電價的「台灣電力產業工會」大相逕庭，電價上漲與否，台電連內部員工聲音一致都擺不平。

台灣電力產業工會由台電基層勞工所組成，今日表態反對漲價，並稱台電公司成為錯誤能源政策的代罪羔羊。更認為台灣電力工會做為台電企業工會，卻漠視基層的反彈與不滿，淪為政治的傳聲筒，對於台電公司各種倒行逆施，不僅不嚴加批判，還沆瀉一氣打壓基層不滿的聲浪；部分有使命感的基層台電勞工，另行組織台電產業工會。

但台灣電力工會隨即強調自己代表多數同仁的聲音，「台灣電力工會成立於民國47年， 會員人數達28862人，涵蓋99.32%的台電同仁，因此本會才是代表多數台電同仁聲音的工會，盼社會各界支持。」

台灣電力工會表示，支持電價合理化，以利電業永續經營，讓全體台電同仁能在 合理的工作環境及待遇下，全心全力為國家的供電穩定打拼，2022年以來，台電面臨燃料成本上漲的壓力，電價卻為穩定民生物價而無法漲足，導致公司虧損至今，對於公司全體同仁而言實屬非戰之罪，亦期盼社會各界理解電價合理化及政府補貼台電有其必要性。

台灣電力工會強調，燃料成本上漲導致電業虧損、需要漲價和補貼的困境，並非台電獨有，今日出席本會會員代表大會的韓國全國電力勞動組合副委員長金日亨致詞時也提到，因為俄烏戰爭造成的燃料成本上升，韓國電力公司至2024年已經累積虧損40兆韓元（約台幣9033億元），且為了穩定供電，仍需持續投資設備，因此「必須早日讓電價正常化」。