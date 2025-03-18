快訊

MLB／大谷翔平新戰靴藏巧思！新賽季首打席內野出局

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

中鋼4月及第2季平高盤 下游喜迎春暖、內外銷同步提價

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼開漲盤，新光鋼、燁輝、裕鐵等內外銷鋼廠報價將順勢調高。圖／業者提供
中鋼開漲盤，新光鋼、燁輝、裕鐵等內外銷鋼廠報價將順勢調高。圖／業者提供

中鋼（2002）18日開出2025年4月及第2季盤價，熱軋、冷軋與棒線等主力鋼材每公噸上漲500元至600元、約當15美元至20美元，下游鋼廠喜迎春暖，相關品項內外銷報價將同步提升。

中鋼指出，當前全球總體經濟維持成長態勢。國際貨幣基金IMF預估2025年全球經濟成長率可達3.3%，美國經濟穩健，俄烏和談契機浮現有助地緣政治風險降溫，歐洲央行今年迄今已降息二碼，有助支撐需求復甦。

中國大陸兩會宣示經濟成長目標為5%，強化就業與民生消費刺激政策，有利提振經濟動能。國內行政院主計總處預估今年經濟成長率可達3.14%，同樣維持正向增長態勢。

全球鋼市方面，美國對所有國家鋼鋁產品一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來大漲近三成，鋼廠熱軋出廠價已突破每公噸1,000美元漲勢明確，課徵關稅稅率相同下，有利提高台灣下游業者銷美競爭力。

此外，4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用範圍，推升歐洲鋼價。

原料部分，國際鐵礦砂價格持平在每公噸100~105美元，煤礦價格則在175~185美元區間盤整。中國大陸發動新一波供給側結構性改革及綠色製造，抑制現有過剩產能，有利後續供需健康平衡，中國大陸寶鋼、鞍本4月平板類產品以平盤開出，越南台塑河靜新盤熱軋每公噸上漲20美元，全球鋼市持續加溫。

中鋼表示，考量市場出現向上氛圍與美國關稅新政對下游產業影響各異，針對4月月盤及第2季季盤以平高盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。

美國經濟

延伸閱讀

中鋼4月第2季盤價開平高盤 擬鎖定電磁鋼提貿易救濟

美國對等關稅上路在即 日媒：恐衝擊日本數位法規

日本盼美國豁免關稅 傳將展開事務層級談判

經濟日報社論／以關稅換所得稅…美國夢遲早破滅

相關新聞

電價漲不漲？ 台電內部員工意見大不同

電價審議委員會將於本月舉行，而政府撥補台電預算遭否決後，電價漲價幾已成定局，「台灣電力工會」今則表態支持電價合理化，立場...

中鋼4月及第2季平高盤 下游喜迎春暖、內外銷同步提價

中鋼（2002）18日開出2025年4月及第2季盤價，熱軋、冷軋與棒線等主力鋼材每公噸上漲500元至600元、約當15美...

核電延役公聽會明登場 童子賢讚核能五優點：盼核綠電勿偏廢

國民黨啟動核電延役修法，國民黨籍教育及文化委員會召委葛如鈞明天將舉行公聽會，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長...

AI商機暢旺 國發會看好今年經濟續呈穩健

國發會主委劉鏡清明天將前往立法院經濟委員會進行業務報告，劉鏡清在報告提到，今年國際AI商機持續暢旺，台灣出口及生產成長力...

核三廠二號機5月除役 卓榮泰：到2032供電量仍足夠

核三廠二號機今年5月將除役，台灣將正式邁入「非核家園」。國民黨立委黃健豪今天在總質詢時詢問非核後的電力供給，行政院長卓榮...

財政部宣布中韓不銹鋼冷軋鋼品反傾銷稅延長五年

財政部關務署今天宣布，即日起對中國大陸及韓國製造的進口不銹鋼冷軋鋼品，將繼續徵收反傾銷稅，並延長五年，其中中國大陸反傾銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。