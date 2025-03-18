中鋼4月及第2季平高盤 下游喜迎春暖、內外銷同步提價

中鋼（2002）18日開出2025年4月及第2季盤價，熱軋、冷軋與棒線等主力鋼材每公噸上漲500元至600元、約當15美元至20美元，下游鋼廠喜迎春暖，相關品項內外銷報價將同步提升。

中鋼指出，當前全球總體經濟維持成長態勢。國際貨幣基金IMF預估2025年全球經濟成長率可達3.3%，美國經濟穩健，俄烏和談契機浮現有助地緣政治風險降溫，歐洲央行今年迄今已降息二碼，有助支撐需求復甦。

中國大陸兩會宣示經濟成長目標為5%，強化就業與民生消費刺激政策，有利提振經濟動能。國內行政院主計總處預估今年經濟成長率可達3.14%，同樣維持正向增長態勢。

全球鋼市方面，美國對所有國家鋼鋁產品一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來大漲近三成，鋼廠熱軋出廠價已突破每公噸1,000美元漲勢明確，課徵關稅稅率相同下，有利提高台灣下游業者銷美競爭力。

此外，4月起歐洲鋼鐵防衛案新制下，各國進口免稅額度均略為調低，並擴大適用範圍，推升歐洲鋼價。

原料部分，國際鐵礦砂價格持平在每公噸100~105美元，煤礦價格則在175~185美元區間盤整。中國大陸發動新一波供給側結構性改革及綠色製造，抑制現有過剩產能，有利後續供需健康平衡，中國大陸寶鋼、鞍本4月平板類產品以平盤開出，越南台塑河靜新盤熱軋每公噸上漲20美元，全球鋼市持續加溫。

中鋼表示，考量市場出現向上氛圍與美國關稅新政對下游產業影響各異，針對4月月盤及第2季季盤以平高盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單。