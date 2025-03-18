急診室爆滿惹民怨 1111人力銀行攜手產官學齊聚求解方

近期全台急診室壅塞，病患一床難求，1111人力銀行極重視國內護理人才長期不足危機，18日攜手立委陳昭姿、立委陳菁徽共同主辦【急診室塞爆惹民怨--護理師缺工現況與解方】公聽會。

民眾黨立委陳昭姿表示，護理人員不足造成急診壅塞民眾抱怨，急診塞爆可能病床不夠也可能護理人員不足，護理人員不足也讓賴總統提出護病比要入法，但計算方法要非常清楚，再來護理人員要有合理的薪資結構，並非加班或加了津貼後高薪就是福利。另外跨科支援也對護理人員壓力倍增，排班也需要考量身心平衡，提供友善職場是非常重要的。根據護理專業公會數據顯示，有三成的新鮮人護理師投入醫療院所後，三個月後就離職了，所以友善職場是大家需要共同努力的。

國民黨立委陳菁徽表示，她自己本身是立委也是醫師，過年期間就聽醫生同學說，不只急診其他科別也一樣，任何一個科別的醫師身旁如果沒有專業的護理師，那麼醫師等於失能。其實薪資以外work life balance才是最重要的，如何讓護理師感受有尊嚴受重視是格外重要的。而且她最近也耳聞現在有很多護理師都在討論要去美加考取RN護理師執照，為何國外可以做到尊重專業且擁有生活平衡，但台灣做不到，這個值得深思改善。

國民黨立委廖偉翔呼籲，衛福部應正視問題，解決問題，並強化四項醫療環境的精進措施，包括：提高護理人員年薪至少達70萬；加速三班護病比立法進程；增加久任獎金，提高資深護理人員留任誘因；建立護理人員勞動保障制度，確保合理工時與薪資。

台灣醫療工會聯合會秘書長高若想則提到，護理人員不是缺工，問題是環境留不住人，必須要先改善護理人員的工作環境；三班護病比務必入法強制實施。以病床為單位來計算護病比，不能把功能性支援者計算在內，需要的是主護護理師；工會訴求希望一個月內邀集基層護理人員研議「特殊單位」護病比，衛福部照護司總是回答會再研議，至今完全沒有解決任何問題。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，她在醫院工作十多年對於這個議題並不陌生，在護理人力無法到位前，先透過夜班獎勵撥款方式留人，大家都有共識，今年努力朝護病比入法前進。因此，不論是加薪、津貼、獎勵也好，政策都要考量公平性、排他性、合理性。

勞動部關係司副司長黃琦雅則指出，醫院適用勞基法是最基本的，勞動部一直有在持續溝通，避免醫院第一線主管及護理人員因為勞動法規不熟悉而觸法，也呼籲護理人員若有損及勞權都可立刻提出。

台北市立聯合醫院企業工會監事吳承恩表示，現訂法規並沒有急診室護病比的設置，衛福部應該要統一全國的醫院急診規範，刻不容緩；因加護病房、病房的護理師不夠，病人長時間留在急診室也造成急診室很大的負擔；醫療分級政策需要落實，改善民眾對於急診的認知，更深入宣導醫療分級的政策；關於護理費，政府應該監察各大醫院的分配使用，請務必把護理費真正落實在臨床護理，及提升護理人員的薪資；希望衛福部盡快研議，找各基層工會討論相關議題。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，急診室塞爆的根本原因有三：醫護人員不足、離職人數增加、在職人員壓力過大，導致醫護系統崩潰。目前護理人員的心聲包括希望提高薪資、減少不必要的雜事、提供友善的職場環境以及穩定護理人員的工作條件。這些措施能有效降低護理人員的流失率，減少崩潰情況，進而穩定醫療人力。為解決這些問題，應加強對護理人員的支持與保障，改善薪資福利，並創建更合理的工作環境，從根本上提升醫療服務的質量與效率。