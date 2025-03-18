台積電擴大美投資 卓榮泰：其他大廠在台投資續進行

台積電擴大赴美投資，立委關注是否擱置輝達在台設立研發中心計畫。行政院長卓榮泰今天表示，其他主要大廠在台的投資計畫持續進行；經濟部長郭智輝則表示，這兩者沒有正相關，「輝達一定會在台灣」。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委廖先翔質詢指出，美國總統川普（Donald Trump）曾拋出對台灣生產的晶片徵收100%關稅，並對加拿大、墨西哥祭出關稅，若美國真的對台灣有不合理關稅加成，未來如何因應。

行政院長卓榮泰表示，美國對外關係引起不同國家反應，有的比較激烈，但對台灣而言，還在合理平穩的狀態；有關立委問題，雖然有一些想法，但現在沒遇到困難，外交問題不需要先下手為強或先比大聲。

廖先翔詢問，是否美對台祭出不合理關稅措施時一定會反擊。卓榮泰表示，一定會極力爭取避免不公平關稅，其次，則是在對等關係中基於雙方平等互惠。

廖先翔指出，國際上似乎沒有對終端產品其中元件課徵關稅的做法，美國若對台灣晶片課徵100%關稅，要如何課徵，是晶片本身，還是加工產品、終端手機產品。

郭智輝表示，100%關稅只是放出來的一種說法，目前經濟部並沒有收到正式訊息，但有做A、B、C、D案各種情境評估。

廖先翔問，台積電赴美投資，是否影響、擱置輝達在台設立研發中心。郭智輝表示，這兩者沒有正相關，「輝達一定會在台灣」。

卓榮泰表示，台積電在台灣既有投資計畫不會改變，其他主要大廠在台灣的投資計畫也持續進行。