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遭糾正營建剩餘土石方管理不力 內政部祭出補強方案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部回應監察院糾正土石方管理缺失案。記者李成蔭／攝影
內政部回應監察院糾正土石方管理缺失案。記者李成蔭／攝影

監察院18日提案糾正行政院及內政部，要求改善營建剩餘土石方管理缺失。內政部國土署回應，已與環境部建立跨部會合作平台，推動全流向管理機制，強化監管並杜絕非法棄置行為。

內政部指出，為確保營建廢棄物與剩餘土石方的流向管理，將採取四大措施，第一，強化追蹤與監控，結合建築管理程序，從工地源頭推動追蹤機制，並採用GPS系統與電子聯單雙重監控，以防杜土資場開立假證明及砂石車偽造運輸紀錄。

第二，科技監管與執法加強，運用衛星影像監測比對疑似違規資訊，並結合地方政府強化廢土亂倒查處；第三，法規修訂與管理優化，環境部已將營建剩餘土石方管理納入《廢棄物清理法》修正草案，未來將授權內政部訂定統一的流向申報、追蹤規範及罰則，提升法規完備性。

第四，拓展合法去處，已送交行政院審查「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，未來將要求大型開發計畫減量或平衡土方，並納入填海造陸等用途。同時，內政部已盤點多處公有土地，協助地方政府設置公有土資場或土方調度中心。

內政部強調，中央與地方將持續合作，透過科技監管、法規修訂與執法加強等多重措施，確保營建剩餘土石方管理更為完善，落實環境安全與國土資源永續發展。

內政部 地方政府 廢棄物

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