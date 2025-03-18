核電延役公聽會明登場 童子賢讚核能五優點：盼核綠電勿偏廢

國民黨啟動核電延役修法，國民黨籍教育及文化委員會召委葛如鈞明天將舉行公聽會，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢將以錄影的方式參與。據掌握，童子賢在影片中盛讚核能有五優點，他並期望綠能跟核能，不要偏廢兩個一起發展。

葛如鈞明天將召開「核子反應器設施管制法」修法公聽會，除童子賢以錄影方式與會外，商總秘書長劉守仁、工總副秘書長邱碧英、MomentX執行長李勁葦、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸、恆春鎮長尤史經、車城鄉長陳政雄等將親自到場表達意見。

據掌握，童子賢在影片中表示，核能的優點有幾個，第一、它的供電穩定，第二、它占用土地非常的小，第三、核能不排碳，第四、核能經濟實惠，它的價錢比天然氣比某一些綠能要便宜，第五，核能它的能源韌性相當好，它的持續性、永續性相當好，「我個人衷心期望，綠能跟核能，不要偏廢兩個一起發展。」