快訊

民調／台灣政局動盪！逾半國人認內閣應適度改組 游盈隆：重大警訊

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

核電延役公聽會明登場 童子賢讚核能五優點：盼核綠電勿偏廢

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨啟動核電延役修法，國民黨籍教育及文化委員會召委葛如鈞明天將舉行公聽會，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢將以錄影的方式參與。據掌握，童子賢在影片中盛讚核能有五優點，並期望綠能跟核能，不要偏廢兩個一起發展。圖／聯合報系資料照片
國民黨啟動核電延役修法，國民黨籍教育及文化委員會召委葛如鈞明天將舉行公聽會，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢將以錄影的方式參與。據掌握，童子賢在影片中盛讚核能有五優點，並期望綠能跟核能，不要偏廢兩個一起發展。圖／聯合報系資料照片

國民黨啟動核電延役修法，國民黨籍教育及文化委員會召委葛如鈞明天將舉行公聽會，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢將以錄影的方式參與。據掌握，童子賢在影片中盛讚核能有五優點，他並期望綠能跟核能，不要偏廢兩個一起發展。

葛如鈞明天將召開「核子反應器設施管制法」修法公聽會，除童子賢以錄影方式與會外，商總秘書長劉守仁、工總副秘書長邱碧英、MomentX執行長李勁葦、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸、恆春鎮長尤史經、車城鄉長陳政雄等將親自到場表達意見。

據掌握，童子賢在影片中表示，核能的優點有幾個，第一、它的供電穩定，第二、它占用土地非常的小，第三、核能不排碳，第四、核能經濟實惠，它的價錢比天然氣比某一些綠能要便宜，第五，核能它的能源韌性相當好，它的持續性、永續性相當好，「我個人衷心期望，綠能跟核能，不要偏廢兩個一起發展。」

國民黨 核能 童子賢

延伸閱讀

和碩董座童子賢：台積救英特爾最好別發生 合作挑戰大

淨零路徑 擁核、反核論戰…童子賢、廖俊智喊務實評估

童子賢看台積電合資救英特爾「要成功不易」 千億赴美投資有望成霸主

電價恐漲 童子賢喊話台電：給弱勢優惠「若中暑能省到的電有限」

相關新聞

核電延役公聽會明登場 童子賢讚核能五優點：盼核綠電勿偏廢

國民黨啟動核電延役修法，國民黨籍教育及文化委員會召委葛如鈞明天將舉行公聽會，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長...

AI商機暢旺 國發會看好今年經濟續呈穩健

國發會主委劉鏡清明天將前往立法院經濟委員會進行業務報告，劉鏡清在報告提到，今年國際AI商機持續暢旺，台灣出口及生產成長力...

核三廠二號機5月除役 卓榮泰：到2032供電量仍足夠

核三廠二號機今年5月將除役，台灣將正式邁入「非核家園」。國民黨立委黃健豪今天在總質詢時詢問非核後的電力供給，行政院長卓榮...

財政部宣布中韓不銹鋼冷軋鋼品反傾銷稅延長五年

財政部關務署今天宣布，即日起對中國大陸及韓國製造的進口不銹鋼冷軋鋼品，將繼續徵收反傾銷稅，並延長五年，其中中國大陸反傾銷...

TPCA理監事改選 燿華董座當選理事長呼聲高

台灣電路板協會(TPCA)今日改選理監事，預計傍晚結果揭曉，選出TPCA新任理監事團隊，今年登記理事候選人新增較多，不過...

AI重塑資本市場！凱鈿樂見軟體業前景 瞄準上市櫃邁進

人工智慧正以前所未有的速度重塑全球產業樣貌，台灣憑藉深厚科技實力與創新量能，迎來新一波產業發展契機。資訊軟體服務業者凱鈿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。