中鋼4月第2季盤價開平高盤 擬鎖定電磁鋼提貿易救濟
中鋼今天開出4月與第2季盤價，針對熱軋鋼板、鋼捲每公噸調漲新台幣500元，熱軋鋼捲（軋延料）與棒線每公噸上漲600元，中鋼表示，考量市場出現向上氛圍，與美國關稅新政對下游產業影響各異，最新盤價以平高盤開出。
中鋼進一步說，各國強化防堵中國大陸低價鋼品，如越南、韓國、印度、墨西哥等國對中國大陸鋼品展開反傾銷措施，財政部關務署亦於3月11日公告對中國大陸產製進口熱軋正式立案展開調查，有助穩定國內鋼市秩序，後續中鋼將再針對有傾銷疑慮的鋼品，如電磁鋼等，提出必要的貿易救濟措施。
中鋼4月盤價，包括熱軋鋼板、鋼捲（一般料）與冷軋鋼捲（一般料）每公噸上調500元；熱軋鋼捲（軋延料）每公噸上調600元，其餘月盤鋼品皆平盤。
第2季季盤鋼品方面，熱軋鋼板、鋼捲（中高碳、工具鋼）與冷軋鋼捲（中高碳、工具鋼）每公噸上調500元；棒線（低碳、中高碳、冷打、低合金）每公噸上調600元，其餘季盤鋼品皆平盤。
鋼鐵市場方面，中鋼指出，美國貿易擴張法232條款對所有國家鋼鋁產品更改為一律課徵25%關稅，帶動美國鋼價自2月中以來走揚近3成，鋼廠熱軋出廠價已突破每公噸1000美元，漲勢明確，課徵關稅稅率相同下，有利提高台灣下游業者銷美競爭力。
中鋼表示，鐵礦砂價格持平在每公噸100至105美元，煤礦價格則在175至185美元區間盤整。中國大陸發動新一波「供給側結構性改革」及綠色製造，抑制現有過剩產能，有利後續供需平衡。
中國龍頭鋼廠寶鋼、中國鋼鐵業者鞍本4月平板類產品以平盤開出，越南台塑河靜新盤熱軋每公噸上漲20美元，全球鋼市持續加溫。
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