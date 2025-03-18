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AI商機暢旺 國發會看好今年經濟續呈穩健

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清。本報資料照片
國發會主委劉鏡清。本報資料照片

國發會主委劉鏡清明天將前往立法院經濟委員會進行業務報告，劉鏡清在報告提到，今年國際AI商機持續暢旺，台灣出口及生產成長力道可望延續，半導體業者積極擴充產能和投資先進製程挹注民間投資，勞動市場穩定與國人薪資調升等，有助維繫內需消費動能，近期主要機構預測今年台灣經濟成長率多高於3%，經濟表現續呈穩健。

國發會書面報告指出，隨全球經貿持續成長，AI等新興科技應用需求熱絡不減，傳產貨品逐漸回溫，主計總處預測今年商品出口規模將達5086億美元，為歷年最佳，年增7.08%，但整體表現仍將面臨美國關稅政策走向與各國回應，以及傳產貨類受國際間產能過剩壓力牽制等不確定因素影響。

而在投資方面，報告指出，半導體供應鏈積極擴充國內先進製程及高階封測產能，且運輸業者應跨境旅遊及貨運需求增加而增購航空器，加上政府持續推動投資台灣三大方案與綠能建設，以及企業朝向淨零與數位雙轉型投資，行政院主計總處預測民間投資達5.74兆元，為歷年最高，實質成長6.18%。

國內就業情勢穩定，加上企業獲利成長、軍公教薪資與基本工資調升，將提高企業調薪及獎金發放意願，均有助提升國人消費能力。行政院主計總處預測今年民間消費名目金額上看12.5兆元，為歷年新高，實質成長2.12%。

國發會報告指出，當前全球經貿環境面臨諸多挑戰，包括地緣政治風險、產業供應鏈重組、數位及淨零雙轉型等，政府刻正戮力落實「國家希望工程」，積極推動創新經濟、產業升級、並兼備環境永續與社會公義等國家競爭力提升，讓台灣持續大步向前，全力打造台灣成為「經濟日不落國」。

國發會 消費

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